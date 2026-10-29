Пенсійний фонд України закликав громадян з особливим статусом подати заяву і отримати невиплачену разову грошову допомогу до Дня Незалежності. Суми виплат сягають 3100 гривень.

Пільги для військових на комуналку у ПФУ не єдина програма підтримки - Пенсійний фонд України закликав громадян, які мають особливий статус, терміново подати заяву і забрати невиплачену разову грошову допомогу до Дня Незалежності. Йдеться про людей, які набули відповідний статус до 24 серпня, але з різних причин так і не оформили гроші.

Як повідомляють Новини.LIVE, в одному з управлінь Пенсійного фонду пояснили, хто саме має право звернутися за виплатою і який порядок подання документів.

Хто може звернутися за виплатами до 1 листопада

У Пенсійному фонді наголосили: громадяни, які до 24 серпня цього року отримали статус, що дає право на грошову допомогу до Дня Незалежності, і не оформили відповідні виплати, мають право подати заяву до органів ПФУ.

Правила нарахування разової грошової виплати затверджені постановою уряду № 1396 «Деякі питання соціального захисту осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, ветеранів війни та осіб, які працюють в особливих умовах».

«Одержувачі грошової допомоги, які набудуть відповідний статус до 24 серпня поточного року і яким грошову допомогу не буде виплачено станом на 1 жовтня, мають право звернутися із заявою про її виплату до органу Пенсійного фонду України та отримати її до 1 листопада поточного року», - додали у ПФУ.

Які суми допомоги обіцяли до Дня Незалежності

Розмір разової грошової допомоги залежить від категорії отримувача. Найбільші суми передбачені для осіб з інвалідністю внаслідок війни першої групи:

3100 гривень - особам з інвалідністю внаслідок війни I групи, колишнім малолітнім в'язням концтаборів з інвалідністю та особам з особливими заслугами;

2900 і 2700 гривень - особам з інвалідністю внаслідок війни II та III груп відповідно;

1000 гривень - учасникам бойових дій, громадянам, які постраждали під час Революції Гідності, та колишнім неповнолітнім в'язням концтаборів;

650 гривень - членам сімей загиблих ветеранів і захисників країни, а також подружжю померлих ветеранів з інвалідністю, УБД;

450 гривень - учасникам війни, колишнім в'язням та іншим визначеним категоріям.

Як подати заяву на виплату

Заяву на отримання грошової допомоги громадяни можуть подати одним із кількох способів: особисто у відділенні Пенсійного фонду або Центрі надання адміністративних послуг за задекларованою/зареєстрованою адресою проживання або перебування; поштою на адресу територіального органу ПФУ; дистанційно через портал електронних послуг ПФУ з накладенням кваліфікованого електронного підпису.

У заяві довільної форми потрібно вказати реквізити документів, що посвідчують особу, номер банківського рахунку для зарахування виплати, ідентифікаційний код (за наявності) та реквізити посвідчення особи, що дає право на грошову виплату.

Які документи потрібні

До заяви необхідно додати копію паспорта або тимчасового посвідчення громадянина України (у разі особистого звернення - оригінали) та копію документа, що підтверджує відповідний статус особи (при особистому зверненні - оригінали).

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