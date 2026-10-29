Льготы для военных на коммуналку в ПФУ не единственная программа поддержки - Пенсионный фонд Украины призвал граждан, имеющих особый статус, срочно подать заявление и забрать невыплаченную разовую денежную помощь ко Дню Независимости. Речь идет о людях, которые приобрели соответствующий статус до 24 августа, но по разным причинам так и не оформили деньги.

Как сообщают Новини.LIVE, в одном из управлений Пенсионного фонда объяснили, кто именно имеет право обратиться за выплатой и каков порядок подачи документов.

Кто может обратиться за выплатами до 1 ноября

В Пенсионном фонде отметили: граждане, которые до 24 августа этого года получили статус, дающий право на денежную помощь ко Дню Независимости, и не оформили соответствующие выплаты, имеют право обратиться с заявлениями в органы ПФУ.

Правила начисления разовой денежной выплаты утверждены постановлением правительства № 1396 «Некоторые вопросы социальной защиты лиц, имеющих особые трудовые заслуги перед Родиной, ветеранов войны и лиц, работающих в особых условиях».

«Получатели денежной помощи, которые приобретут соответствующий статус до 24 августа текущего года и которым денежная помощь не будет выплачена по состоянию на 1 октября, имеют право обратиться с заявлением о ее выплате в орган Пенсионного фонда Украины и получить ее до 1 ноября текущего года», - добавили в ПФУ.

Какие суммы помощи обещали ко Дню Независимости

Размер разовой денежной помощи зависит от категории получателя. Наибольшие суммы предусмотрены для лиц с инвалидностью вследствие войны первой группы:

3100 гривен - лицам с инвалидностью вследствие войны I группы, бывшим малолетним узникам концлагерей с инвалидностью и лицам с особыми заслугами;

2900 и 2700 гривен - лицам с инвалидностью вследствие войны II и III групп соответственно;

1000 гривен - участникам боевых действий, гражданам, пострадавшим во время Революции Достоинства, и бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей;

650 гривен - членам семей погибших ветеранов и защитников страны, а также супругам умерших ветеранов с инвалидностью, УБД;

450 гривен - участникам войны, бывшим заключенным и другим определенным категориям.

Как подать заявление на выплату

Заявление на получение денежной помощи граждане могут подать одним из нескольких способов: лично в отделении Пенсионного фонда или Центре предоставления административных услуг по задекларированному/зарегистрированному адресу проживания или пребывания; по почте на адрес территориального органа ПФУ; дистанционно через портал электронных услуг ПФУ с проставлением квалифицированной электронной подписи.

В заявлении произвольной формы нужно указать реквизиты документов, удостоверяющих личность, номер банковского счета для начисления выплаты, идентификационный код (при наличии) и реквизиты удостоверения личности, дающего право на денежную выплату.

Какие документы нужны

К заявлению необходимо приложить копию паспорта или временного удостоверения гражданина Украины (при личном обращении - оригиналы) и копию документа, подтверждающего соответствующий статус лица (при личном обращении - оригиналы).

Ранее Politeka сообщала, пенсии с 1 ноября в Украине: в ПФУ рассказали, будет ли перерасчет выплат.

Также Politeka сообщала, ВПЛ задерживают выплаты: куда обращаться переселенцам и что делать.