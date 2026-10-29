В Украине действует государственная программа бесплатного лечения и протезирования зубов для военных и ветеранов. Рассказываем, кто имеет право на помощь, какие суммы покрывает государство и куда обращаться.

Бесплатная стоматологическая помощь для военных после плена — это реальная возможность восстановить зубы, утраченные или поврежденные в российском плену. Потерянные и сломанные зубы, постоянная боль, проблемы с жеванием и речью — с такими последствиями могут возвращаться украинские защитники. Чтобы восстановить зубы, иногда нужны месяцы лечения и сотни тысяч гривен.

В Украине с 2024 года действует государственная программа бесплатного лечения и протезирования зубов для военнослужащих и ветеранов. Помощь могут получить и люди, пережившие плен. Для этого нужно обратиться в медицинское учреждение, имеющее соответствующий договор с Национальной службой здоровья Украины (НСЗУ).

Программа уже помогла десяткам тысяч людей. По данным Министерства здравоохранения, только за первые шесть месяцев 2026 года стоматологические услуги получили более 87 тысяч украинцев. Среди них были военные, ветераны, освобожденные из плена и другие категории пациентов, имеющие право на такую помощь.

Однако государство установило ограничение на сумму, которую может оплатить за одного пациента. На плановое лечение зубов предусмотрено до 24 952 гривен, а на зубопротезирование — до 34 966 гривен. Эти средства медицинские учреждения получают за определенные программой услуги, но их может не хватить на полное восстановление зубов после тяжелых травм.

После плена лечение часто проходит в несколько этапов. Сначала врачи обследуют пациента, устраняют боль и воспаление, лечат зубы, которые еще можно спасти. Затем готовят ротовую полость к протезированию и восстанавливают возможность нормально жевать. В сложных случаях лечение может длиться месяцами.

Иногда пациенту нужны зубные импланты, но государственная программа не гарантирует их бесплатную установку. По примерам, которые приводит руководительница медицинского направления Службы сопровождения 12-й бригады специального назначения «Азов» Ирина Гой, восстановление одного зуба с имплантом может стоить более 50 тысяч гривен, а сложное лечение — превышать 200 тысяч гривен.

Чтобы помогать военным в сложных случаях, Служба сопровождения бригады «Азов» создала инициативу RE. К ней уже присоединились 25 частных стоматологических клиник по всей Украине. Проект использует возможности государственной программы и привлекает партнеров, когда этого недостаточно для завершения лечения.

Есть и другая проблема — психологическое состояние людей, переживших плен. Для части из них стоматологические процедуры могут быть тяжелым испытанием из-за пережитых травматических событий. Поэтому во время лечения важно учитывать не только состояние зубов, но и потребность человека в психологической поддержке.

Как оформить бесплатную стоматологическую помощь

Чтобы получить бесплатное лечение или протезирование зубов, военному или ветерану нужно обратиться в медицинское учреждение, заключившее договор с НСЗУ по соответствующему пакету услуг. Перечень таких учреждений можно найти на сайте Национальной службы здоровья Украины или уточнить по телефону контакт-центра НСЗУ 16-77.

Право на помощь имеют военнослужащие, ветераны войны, а также лица, освобожденные из плена. При обращении нужно иметь документы, подтверждающие статус, и электронное направление от врача. Способ восстановления зубов врач определяет после обследования, учитывая состояние здоровья человека и характер повреждений.

Ранее Politeka сообщала, ФЛП в Украине можно оформить онлайн: какие документы нужны.

Также Politeka сообщала, пенсия в ноябре: кто рискует потерять надбавки.