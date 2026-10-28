Пенсия в ноябре может уменьшиться для украинцев, которые лишатся права на отдельные доплаты или не подтвердят необходимые данные.

Пенсия не будет уменьшаться автоматически у всех граждан, однако некоторые изменения в жизни могут повлиять на размер дополнительных начислений.

Речь идет о возрастных надбавках, выплатах на содержание детей, доплатах за проживание в горной местности, инвалидности и сверхурочном страховом стаже. Право на такие средства зависит от конкретных обстоятельств и выполнения установленных требований.

Кому могут прекратить доплаты

Прибавка за возраст. Дополнительные средства предусмотрены для пенсионеров по достижении 70, 75 и 80 лет. Их начисляют автоматически, если исполнены установленные условия. В частности, ежемесячная пенсия не должна превышать определенный предельный размер. В 2026 году он составляет 10340,35 гривны.

Доплата на содержание детей. Пенсионеры, имеющие на иждивении несовершеннолетних детей, при определенных условиях получают дополнительно 150 гривен в месяц. Такую помощь могут прекратить по достижении ребенком 18 лет или завершения обучения, если выплату назначили на соответствующем основании.

Прибавка за проживание в горной местности. Для жителей населённых пунктов с соответствующим статусом предусмотрено повышение на 20%. После переезда в другую местность право на эту доплату могут быть пересмотрены.

Выплаты, связанные с инвалидностью. Если человек не пройдет необходимую повторную оценку или изменятся обстоятельства, от которых зависит назначение доплаты, сумму могут пересмотреть.

Доплата за стаж. Неточности в документах о трудовой деятельности могут стать основанием для проверки правильности начислений.

Как не потерять дополнительные деньги

Пенсионерам следует проверять информацию по своему пенсионному делу и своевременно сообщать Пенсионному фонду Украины об изменениях, влияющих на право получать надбавки. В частности, о трудоустройстве, освобождении или изменении места жительства следует сообщать в течение 10 дней, если эти обстоятельства имеют значение для выплат.

Если из-за несвоевременного сообщения возникла переплата, ПФУ может потребовать возврата лишних средств. При предусмотренных законом условиях для этого могут содержаться до 20% ежемесячной выплаты.

Следовательно, прежде всего следует проверить, остаются ли основания для каждой доплаты. Если сумму уменьшили или начисление прекратили, следует обратиться в Пенсионный фонд и выяснить причину.