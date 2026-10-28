ВПЛ могут столкнуться с задержкой государственной помощи из-за технических сбоев, проблем с документами или проверки данных.

ВПО , которые длительное время не получают деньги, могут обратиться в соответствующие государственные учреждения, чтобы выяснить причину и добиться решения вопроса.

Одной из возможных причин является техническая проблема при обработке заявок или перечислении средств. Также задержка может возникнуть из-за ошибок в документах, банковских реквизитах или необходимости дополнительной проверки информации.

Если деньги не поступают в обычный срок, следует сначала проверить состояние начислений. Не следует сразу считать, что право на помощь утрачено. Важно выяснить, идет ли речь о временной задержке или выплата прекращена на основании отдельного решения.

Куда обращаться, если нет денег

Прежде всего, переселенцам советуют обратиться в Пенсионный фонд Украины (ПФУ), который занимается назначением и выплатой помощи на проживание. Сделать это можно несколькими способами:

Онлайн: через веб-портал электронных услуг ПФУ. В личном кабинете нужно найти раздел «Коммуникации по ПФУ» и подать обращение.

Телефон: позвонить в контакт-центр по номеру 0 800 503 753.

Лично: посетить сервисный центр Пенсионного фонда или обратиться в ЦНАП.

В обращении нужно указать свои данные, объяснить, когда последний раз поступила помощь, и попросить сообщить причину задержки. При необходимости следует добавить копии документов, подтверждающих право на выплату.





Что делать, если помощь прекратили

Если выплаты были остановлены, необходимо попросить письменное объяснение с указанием конкретного основания. Это поможет понять, нужно ли обновить информацию, исправить ошибку или обжаловать решение.

ВПЛ, которые не согласны с действиями учреждения или не получили понятного ответа, могут обратиться в Офис Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека. Для этого можно написать по электронному адресу hotline@ombudsman.gov.ua.

Важно хранить копии заявлений, документов и ответов государственных органов. Они помогут подтвердить обстоятельства дела в дальнейшем рассмотрении.

Размер пособия на проживание составляет 2 000 гривен на взрослого человека и 3 000 гривен на ребенка или человека с инвалидностью. Если средства не поступают длительно, лучше не ждать без объяснений, а обратиться в ПФУ и выяснить, что именно препятствует выплате.