Трехкомнатные квартиры в Киеве за год просели в цене больше всего — примерно на 14%. Какие медианные цены сложились в столице осенью 2026 года и где аренда самая дорогая, а где самая дешевая — читайте в материале.

Аренда квартир в Киеве этой осенью заметно изменилась — по сравнению с прошлым годом жилье в столице подешевело сразу во всех основных сегментах. Сильнее всего просели в цене большие квартиры.

По наблюдениям аналитиков портала Zagorodna.com, трехкомнатное жилье за год потеряло в цене примерно 14%, однокомнатное — 6%, а двухкомнатное — 4%. Несмотря на общее снижение, разница между районами столицы остается огромной.

Сколько стоит аренда квартиры в Киеве

В октябре 2026 года медианная стоимость аренды в столице составила: однокомнатная квартира — около 16 тыс. грн в месяц, двухкомнатная — 23 тыс. грн, трехкомнатная — 36 тыс. грн. За год все три сегмента подешевели, но заметнее всего — квартиры с тремя комнатами.

Где аренда самая дорогая

Печерский район по-прежнему лидирует по стоимости жилья. Однокомнатная квартира здесь стоит медианно около 35 тыс. грн в месяц, двухкомнатная — в среднем 45 тыс. грн, а трехкомнатная — 67,6 тыс. грн в месяц.

В Шевченковском районе однокомнатную квартиру можно арендовать примерно за 22 тыс. грн, а в Голосеевском и Подольском — около 20 тыс. грн.

Где можно арендовать дешевле

Самым доступным остается Деснянский район. Однокомнатная квартира здесь обойдется примерно в 9 тыс. грн, двухкомнатная — 10 тыс. грн, трехкомнатная — около 14 тыс. грн в месяц. В Днепровском районе однокомнатная стоит около 12,5 тыс. грн, в Святошинском — 13,5 тыс. грн.

Таким образом, разница между отдельными районами столицы может превышать три-четыре раза, ведь однокомнатная квартира стоит от 9 тыс. грн в Деснянском районе до 35 тыс. грн на Печерске.

Новостройка почти вдвое дороже старого фонда

На цену заметно влияет и тип дома. Однокомнатная квартира в новостройке стоит в среднем около 20 тыс. грн в месяц. Аналогичное жилье в хрущевке можно найти примерно за 11 тыс. грн, а в панельном доме — около 10 тыс. грн.

По сути арендатор доплачивает за новые коммуникации, современный ремонт, лифты, укрытия, автономность и инфраструктуру жилого комплекса. Как сообщает Zagorodna.com, для арендаторов снижение цен означает больше возможностей для торга и выбора — особенно на большие квартиры и отдаленные районы.

Ранее Politeka сообщала, аренда квартир в Киеве подешевела: какие цены установили в октябре 2026 года.