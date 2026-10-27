Перевод на карточку родственникам не всегда требует уплаты налогов.

Перевод на карточку облагается налогом в зависимости от того, кто присылает деньги, кому они назначены и с какой целью осуществляется операция.

О правилах налогообложения рассказала адвокат и партнер Lawyer HUB Мария Конрадий. По ее словам, важно различать подарок, материальную помощь, ссуду и оплату товаров или услуг.

Для подарков между близкими родственниками закон предусматривает нулевую ставку налогообложения в определенных условиях. К первой и второй степени родства относятся родители, муж или жена, дети, в частности усыновленные, родные братья и сестры, бабушки, дедушки и внуки.

Если денежные средства передают без требования возврата, сделка может считаться подарком. Когда даритель является налоговым резидентом Украины, а деньги не являются оплатой за работу или услуги, такой доход облагается налогом по нулевой ставке. Декларацию в этом случае подавать не нужно, а военный сбор не начисляется.

В каких случаях возникают налоговые обязательства

Другие правила действуют для людей, проживающих в одной семье, но официально не зарегистрировавших брак. Подарок между ними может считаться другим доходом и облагаться налогом на общих основаниях.

Частный случай — когда деньги дарит нерезидент Украины. По информации адвоката, тогда применяется ставка налога 18% независимо от степени родства.

Поэтому перед тем как осуществлять перевод на карточку , следует выяснить налоговый статус отправителя и правовую природу платежа. Сам факт поступления денег еще не означает, что получатель обязан платить налог.





Может ли банк попросить подтверждение

Банк имеет право поинтересоваться происхождением средств и целями операции. Это особенно актуально для крупных сумм, по получении которых человек планирует приобрести недвижимость, автомобиль или другое дорогое имущество.

Поэтому целесообразно хранить документы, объясняющие причину перевода и подтверждающие происхождение денег. Это поможет ответить на вопросы финансового учреждения, если они возникнут.

Адвокат также обращает внимание на алименты для поддержки нетрудоспособных родителей, нуждающихся в помощи. Такие выплаты не облагаются налогом, даже если средства присылает нерезидент.

Следовательно, налоговые последствия зависят не только от суммы, но и от обстоятельств перевода. Перед отправкой денег следует проверить, соответствует ли операция подарку, ссуде или другому виду выплаты.



Источник: Concord Fintech