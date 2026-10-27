Производители уже продают тепличные огурцы по 55–80 грн за килограмм — за неделю овощ подорожал на 32% из-за сокращения предложения вдвое.

Цены на продукты в Украине продолжают меняться чуть ли не каждую неделю: на этот раз резко дорожают огурцы. Всего за семь дней популярный овощ прибавил в цене около трети, и осенью это уже почувствовали покупатели в супермаркетах и на рынках.

Предложение украинских тепличных огурцов сократилось вдвое, а спрос остается высоким. Причина — прохладная погода, из-за которой местные тепличные хозяйства сократили поставки, тогда как спрос со стороны оптовиков и торговых сетей остается высоким. О резком изменении цен сообщают аналитики проекта EastFruit.

Почему огурцы резко подорожали

На этой неделе объемы огурцов, поступающих из украинских тепличных хозяйств, сократились примерно вдвое по сравнению с предыдущей неделей. Из-за нехватки продукции производители продают овощ в основном небольшими оптовыми партиями.

Дополнительное давление на цены оказывает высокий спрос со стороны местных оптовых компаний и розничных сетей. Конкуренции со стороны импортных огурцов пока нет — это и позволяет удерживать цену на высоком уровне.

По данным EastFruit, за неделю огурцы подорожали в среднем на 32%. В то же время, несмотря на такой скачок, тепличные огурцы в Украине сейчас в среднем на 34% дешевле, чем в аналогичный период прошлого года. То есть цена растет, но до прошлогоднего уровня еще не дотягивает.

Сколько теперь стоят огурцы

Сейчас производители отгружают тепличные огурцы по 55–80 грн за килограмм. В рознице конечная цена для потребителя традиционно выше — в зависимости от региона и сети она может отличаться на несколько гривен.

Пока сдержать дальнейший рост может только импорт. Специалисты ожидают, что уже на следующей неделе импортеры начнут завозить огурцы из-за рубежа, чтобы восполнить нехватку продукции. Если заграничные овощи окажутся дешевле местных, это может замедлить подорожание украинских огурцов, но многое будет зависеть от объемов поставок и стоимости импортной продукции.

Как хранить огурцы, чтобы они дольше оставались свежими

Чтобы огурцы не портились быстро, держите их в холодильнике в отделении для овощей, желательно немытыми и сухими. Лучше положить их в пакет с отверстиями или неплотно завернуть в бумажное полотенце, чтобы убрать лишнюю влагу. Не держите огурцы рядом с яблоками, бананами и помидорами — эти продукты выделяют этилен, который ускоряет пожелтение и порчу.

Как изменились цены на другие продукты

На фоне подорожания огурцов некоторые другие овощи, наоборот, подешевели. По состоянию на 19 октября оптовая стоимость картофеля за неделю снизилась с 11–14 до 10–13 грн за килограмм, а белокочанная капуста — с 17–20 до 16–18 грн за килограмм.

В фруктовом сегменте изменения разнонаправленные: виноград подорожал с 50–110 до 75–180 грн за килограмм, тогда как гранаты, наоборот, подешевели со 190–250 до 140–170 грн за килограмм.

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