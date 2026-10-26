Современные технологии позволяют значительно сократить расходы на коммуналку , повысив энергоэффективность жилья, сообщает Politeka.net .

Вот три решения, которые помогут меньше платить за коммуналку: тепловые насосы, умные счетчики и рекуператоры.

Тепловые насосы: экономия на отоплении и кондиционировании

Тепловые насосы используют энергию окружающей среды для обогрева и охлаждения помещений, что позволяет платить меньше за коммуналку. Есть три основных типа тепловых насосов:

Воздух-водяные – получают тепло из воздуха и передают его в систему отопления;

Геотермальные – получение энергии земли;

Вода-водяные — получают тепло из водоемов.

Стоимость установки может быть высокой, но срок окупаемости составляет 5-7 лет, а экономия на коммуналке может достигать 50-70%, сообщает Политека.

Умные счетчики: контроль потребления

Умные счетчики для электроэнергии, газа и воды могут тоже помочь платить меньше за коммуналку, контролируя расходы. Они автоматически передают данные в мобильное приложение или помогающую систему учета:

анализировать потребление и снижать издержки;

Избегать переплат благодаря точному учету.

Это позволяет корректировать потребление и избегать пиковых тарифов.

Рекуператоры: экономия на отоплении и вентиляции

Рекуператоры сохраняют тепло, обменивая его между выходным и свежим воздухом, что позволяет платить меньше за коммуналку. Основные типы:

Пластинчатые – передают тепло через теплообменники;

Роторные – используют вращающийся барабан;

Камерные – накапливают тепло.

Установка рекуператора может снизить расход отопления до 30% и улучшить качество воздуха.

Использование энергоэффективных технологий поможет платить меньше за коммуналку, уменьшая затраты и повышая комфорт проживания.