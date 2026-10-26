Современные технологии позволяют значительно сократить расходы на коммуналку , повысив энергоэффективность жилья, сообщает Politeka.net .
Вот три решения, которые помогут меньше платить за коммуналку: тепловые насосы, умные счетчики и рекуператоры.
Тепловые насосы: экономия на отоплении и кондиционировании
Тепловые насосы используют энергию окружающей среды для обогрева и охлаждения помещений, что позволяет платить меньше за коммуналку. Есть три основных типа тепловых насосов:
Воздух-водяные – получают тепло из воздуха и передают его в систему отопления;
Геотермальные – получение энергии земли;
Вода-водяные — получают тепло из водоемов.
Стоимость установки может быть высокой, но срок окупаемости составляет 5-7 лет, а экономия на коммуналке может достигать 50-70%, сообщает Политека.
Умные счетчики: контроль потребления
Умные счетчики для электроэнергии, газа и воды могут тоже помочь платить меньше за коммуналку, контролируя расходы. Они автоматически передают данные в мобильное приложение или помогающую систему учета:
анализировать потребление и снижать издержки;
Избегать переплат благодаря точному учету.
Это позволяет корректировать потребление и избегать пиковых тарифов.
Рекуператоры: экономия на отоплении и вентиляции
Рекуператоры сохраняют тепло, обменивая его между выходным и свежим воздухом, что позволяет платить меньше за коммуналку. Основные типы:
Пластинчатые – передают тепло через теплообменники;
Роторные – используют вращающийся барабан;
Камерные – накапливают тепло.
Установка рекуператора может снизить расход отопления до 30% и улучшить качество воздуха.
Использование энергоэффективных технологий поможет платить меньше за коммуналку, уменьшая затраты и повышая комфорт проживания.