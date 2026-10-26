Сучасні технології дозволяють значно скоротити витрати на комуналку, підвищивши енергоефективність житла, повідомляє Politeka.net.
Ось три рішення, які допоможуть менше платити за комуналку: теплові насоси, розумні лічильники та рекуператори.
Теплові насоси: економія на опаленні та кондиціонуванні
Теплові насоси використовують енергію навколишнього середовища для обігріву та охолодження приміщень, що дозволяє платити менше за комуналку. Є три основних типи теплових насосів:
Повітря-водяні — отримують тепло з повітря й передають його в систему опалення;
Геотермальні — отримання енергії землі;
Вода-водяні — отримують тепло з водойм.
Вартість установки може бути високою, але термін окупності складає 5-7 років, а економія на комуналці може досягати 50-70%, повідомляє Політека.
Розумні лічильники: контроль споживання
Розумні лічильники для електроенергії, газу та води можуть теж допомогти платити менше за комуналку, контролюючи витрати. Вони автоматично передають дані в мобільний додаток або систему обліку, що допомагає:
аналізувати споживання та знижувати витрати;
Уникати переплати завдяки точному обліку.
Це дозволяє коригувати споживання та уникати пікових тарифів.
Рекуператори: економія на опаленні та вентиляції
Рекуператори зберігають тепло, обмінюючи його між вихідним і свіжим повітрям, що дозволяє платити менше за комуналку. Основні типи:
Пластинчасті — передають тепло через теплообмінники;
Роторні — використовують обертовий барабан;
Камерні — накопичують тепло.
Встановлення рекуператора може знизити витрати на опалення до 30% та покращити якість повітря.
Використання енергоефективних технологій допоможе платити менше за комуналку, зменшуючи витрати та підвищуючи комфорт проживання.