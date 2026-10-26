Прогноз погоди на тиждень у Київській області з 27 жовтня по 2 листопада обіцяє хмарну, відносно спокійну погоду без різких перепадів: максимум удень підніметься до +12°, а мінімум удень опуститься до +9°.

Осіння прохолода у Київській області не відступає і новий тиждень, з 27 жовтня по 2 листопада, принесе мешканцям регіону переважно хмарну погоду з проясненнями та без суттєвих температурних стрибків.

За прогнозом синоптиків Українського гідрометцентру, денні температури протягом тижня триматимуться в межах від +9° до +12°, а нічні — від +5° до +10°.

У вівторок, 27 жовтня, повітря вдень прогріється до +12°, уночі — до +10°. Небо буде хмарним із проясненнями, опадів не прогнозують.

У середу, 28 жовтня, стовпчики термометрів удень підніматимуться до +11°, а вночі опустяться до +6°. Хмарно з проясненнями, без опадів.

У четвер, 29 жовтня, вдень очікується +12°, уночі — +6°. Хмарність із проясненнями збережеться, опадів не буде.

У п’ятницю, 30 жовтня, температура вдень утримається на позначці +11°, а вночі опуститься до найнижчої за тиждень позначки +5°. Небо хмарне з проясненнями, без опадів.

У суботу, 31 жовтня, вдень потеплішає до +11°, уночі буде +7°. Хмарно з проясненнями, опади не прогнозують.

У неділю, 1 листопада, вдень очікується +9° — найпрохолодніший день тижня, уночі +8°. Хмарно з проясненнями, і саме цього дня синоптики прогнозують можливі опади.

У понеділок, 2 листопада, денна температура залишиться на рівні +9°, нічна — +8°. Хмарно з проясненнями, без опадів.

Отже, найтепліше в Київській області буде на початку тижня, у вівторок, 27 жовтня, коли повітря прогріється до +12°. Найпрохолодніше очікується в неділю, 1 листопада, коли максимум становитиме лише +9°. Загальний перепад температур за тиждень невеликий — усього 3°, а єдиний день з можливими опадами — неділя, 1 листопада.

Оскільки тиждень обіцяє бути хмарним і з можливими опадами в неділю, мешканцям регіону варто мати при собі парасольку 1 листопада та бути уважнішими за кермом через вологу дорогу. У решту днів погода залишатиметься стабільною, тому суттєвих застережень щодо одягу чи планування справ немає — досить одягатися відповідно до прохолодної осінньої погоди.

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