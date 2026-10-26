Через посилення російських обстрілів жителі Запоріжжя масово переїжджають у Вінницьку, Хмельницьку, Тернопільську та Черкаську області. На переїзд родини з речами та першим місяцем оренди треба щонайменше 80 тисяч гривень.

Оренда житла на заході України дорожчає разом із попитом переселенців, а жителі Запоріжжя вже рахують, у скільки обійдеться евакуація в тил: сам лише переїзд родини з речами й першою орендою тягне щонайменше на 80 тисяч гривень. Про витрати переселенців розповіло «Суспільне», дані ринку наводить 24 Канал.

Скільки коштує перевезти речі із Запоріжжя

Через щоденні авіаудари та ракетні обстріли жителі Запоріжжя масово шукають житло в безпечніших областях. Перевезення речей вантажівкою на відстань близько 650 кілометрів коштує 20–21 тисячу гривень, а година роботи кожного вантажника додає ще 400 гривень.

Дешевший спосіб — відправити майно поштою з доставкою «від дверей до дверей»: перевезення 20 коробок обійдеться приблизно в 7 тисяч гривень. Для тих, хто виїжджає негайно, різниця у 13–14 тисяч гривень стає вирішальною.

Скільки коштує оренда квартири в тилових областях

Основний фінансовий тиск на переселенців створює довгострокова оренда житла. Як зазначає рієлторка Тетяна Федурко, вартість нерухомості в тилу напряму відображає ситуацію на фронті: щойно в прифронтових містах стає небезпечніше, попит і ціни в центральних областях ростуть.

Для прикладу: у Черкасах оренда звичайної двокімнатної квартири обходиться в 16–22 тисячі гривень на місяць, а в новобудовах однокімнатні стартують від 25 тисяч гривень. У Хмельницькому й Тернополі житло дешевше на 5–10%, ніж у Черкасах.

Натомість Вінниця, Івано-Франківськ, а особливо Львів та Ужгород тримають найвищі ціни в країні. З урахуванням першого місяця проживання, застави й комісії рієлтора родинам треба мати одразу від 50 до 60 тисяч гривень лише на заселення.

Як змінювалися ціни на оренду в інших регіонах

Ситуація на ринку оренди сильно залежить від рівня безпеки регіону. У Києві восени попит на оренду квартир упав на 20–22%, однак медіанна вартість однокімнатної зафіксувалася на рівні 16,5 тисячі гривень на місяць.

Як зменшити витрати на переїзд у тил

Найбільша разова стаття — це перший місяць оренди плюс застава і комісія рієлтора: 50–60 тисяч гривень одразу. Тому варто заздалегідь порівнювати ціни по кількох містах: у Хмельницькому й Тернополі житло в середньому на 5–10% дешевше, ніж у Черкасах.

Економити можна й на речах: пересилання 20 коробок поштою коштує близько 7 тисяч гривень проти 20–21 тисячі за вантажівку. Але навіть за мінімальним підрахунком сумарний бюджет переїзду родини із Запоріжжя — щонайменше 80 тисяч гривень.

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