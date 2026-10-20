Через російські обстріли оренда квартир на заході України стрімко дорожчає, а попит у Львові та Ужгороді штовхає ціни вгору.

Соціальне житло в Україні стає дедалі потрібнішим — на тлі російських обстрілів оренда квартир на заході країни стрімко дорожчає, а попит у Львові та Ужгороді штовхає ціни вгору.

Переселенці, які рятуються від бойових дій, дедалі частіше стикаються з труднощами під час пошуку орендованого житла. Деякі орендодавці просять нинішніх мешканців звільнити помешкання, а згодом виставляють його на ринок за значно вищою ціною. Про це повідомляє «Радіо Свобода».

Одна з переселенок із Донеччини, Яна, розповіла журналістам, що її родина винаймала квартиру в Ужгороді за 450 доларів на місяць. Згодом власник попросив мешканців звільнити помешкання, пояснивши це тим, що до нього нібито мала приїхати родичка з Києва.

Невдовзі після переїзду колишні орендарі побачили оголошення про здавання тієї самої квартири — вже за 800 доларів щомісяця. Тобто заявлена ціна зросла на 350 доларів, або майже на 78 відсотків.

Ужгород: доступних квартир стає менше

Співзасновниця агентства нерухомості в Ужгороді Галина Бучко зазначила, що знайти квартиру за помірною ціною стає дедалі складніше. Раніше на ринку траплялися пропозиції приблизно за 400 доларів на місяць, тепер найдешевші варіанти коштують близько 600 доларів.

Львів: витрати на житло тиснуть на сімейні бюджети

Подібні проблеми спостерігаються і у Львові. Переселенка з Маріуполя Алевтіна Швецова розповіла, що після переїзду її витрати на житло збільшилися приблизно вдвічі. Щоб упоратися з фінансовим навантаженням, жінка розглядає можливість знайти додаткову роботу.

Експертка з нерухомості Ірина Яремко звернула увагу на появу у Львові пропозицій однокімнатних квартир за 800–1000 доларів на місяць. Одним із чинників високих орендних ставок є збільшення вартості самих квартир.

Скільки тепер коштує купити квартиру

Якщо раніше придбання житла могло обходитися приблизно у 100–110 тисяч доларів, то тепер аналогічні об'єкти, за словами експертки, можуть коштувати 130–140 тисяч доларів. Власники нерухомості намагаються компенсувати витрати на придбання квартири або отримувати більший дохід від її здавання.

Восени питання житла набуває особливого значення. Українці, які проживають у регіонах, що зазнають російських атак, оцінюють ризики зимового періоду та можливих перебоїв з електроенергією, опаленням і водопостачанням. Частина людей розглядає переїзд у західні області як спосіб зменшити небезпеку.

Як захистити себе під час оренди

Орендарям важливо уважно ознайомлюватися з умовами договору, строками його дії, порядком зміни вартості та припинення оренди. Письмові домовленості можуть допомогти уникнути частини конфліктів. Варто фіксувати в договорі фіксовану орендну плату на весь строк дії угоди та умови її перегляду.

Раніше Politeka повідомляла, оренда житла в Києві взимку подешевшає на 20%, а на заході зросте на чверть.

Також Politeka повідомляла, житло для військових в Україні: Кабмін схвалив законопроєкт про спрощення процедури отримання.