Из-за российских обстрелов аренда квартир на западе Украины стремительно дорожает, а спрос во Львове и Ужгороде толкает цены вверх.

Социальное жилье в Украине становится все более востребованным — на фоне российских обстрелов аренда квартир на западе страны стремительно дорожает, а спрос во Львове и Ужгороде толкает цены вверх.

Переселенцы, спасающиеся от боевых действий, все чаще сталкиваются с трудностями при поиске арендованного жилья. Некоторые арендодатели просят нынешних жильцов освободить помещение, а затем выставляют его на рынок по значительно более высокой цене. Об этом сообщает «Радио Свобода».

Одна из переселенок из Донецкой области, Яна, рассказала журналистам, что ее семья снимала квартиру в Ужгороде за 450 долларов в месяц. Впоследствии владелец попросил жильцов освободить помещение, объяснив это тем, что к нему якобы должна была приехать родственница из Киева.

Вскоре после переезда бывшие арендаторы увидели объявление о сдаче той же квартиры — уже за 800 долларов в месяц. То есть заявленная цена выросла на 350 долларов, или почти на 78 процентов.

Ужгород: доступных квартир становится меньше

Совладелица агентства недвижимости в Ужгороде Галина Бучко отметила, что найти квартиру по умеренной цене становится все сложнее. Раньше на рынке встречались предложения примерно за 400 долларов в месяц, теперь самые дешевые варианты стоят около 600 долларов.

Львов: расходы на жилье давят на семейные бюджеты

Подобные проблемы наблюдаются и во Львове. Переселенка из Мариуполя Алевтина Швецова рассказала, что после переезда ее расходы на жилье выросли примерно вдвое. Чтобы справиться с финансовой нагрузкой, женщина рассматривает возможность найти дополнительную работу.

Эксперт по недвижимости Ирина Яремко обратила внимание на появление во Львове предложений однокомнатных квартир за 800–1000 долларов в месяц. Одним из факторов высоких арендных ставок является увеличение стоимости самих квартир.

Сколько теперь стоит купить квартиру

Если раньше покупка жилья могла обходиться примерно в 100–110 тысяч долларов, то теперь аналогичные объекты, по словам эксперта, могут стоить 130–140 тысяч долларов. Владельцы недвижимости пытаются компенсировать расходы на приобретение квартиры или получать больший доход от ее сдачи.

Осенью вопрос жилья приобретает особое значение. Украинцы, проживающие в регионах, подвергающихся российским атакам, оценивают риски зимнего периода и возможных перебоев с электроэнергией, отоплением и водоснабжением. Часть людей рассматривает переезд в западные области как способ уменьшить опасность.

Как защитить себя при аренде

Арендаторам важно внимательно знакомиться с условиями договора, сроками его действия, порядком изменения стоимости и прекращения аренды. Письменные договоренности могут помочь избежать части конфликтов. Стоит фиксировать в договоре фиксированную арендную плату на весь срок действия соглашения и условия ее пересмотра.

Ранее Politeka сообщала, аренда жилья в Киеве зимой подешевеет на 20%, а на западе вырастет на четверть.

Также Politeka сообщала, жилье для военных в Украине: Кабмин одобрил законопроект об упрощении процедуры получения.