Соціальне житло в Україні планують надавати за новими правилами, щоб допомогти людям, які не можуть самостійно придбати або орендувати помешкання за ринковою ціною.

Соціальне житло передбачатиме оренду квартир і будинків за доступною вартістю, а пріоритет отримають переселенці та родини, які втратили домівки через війну.

Держава та місцеві громади формують окремий житловий фонд. Його мають використовувати для підтримки громадян, які опинилися у складних життєвих обставинах.

Хто зможе претендувати на житло

Насамперед допомогу планують спрямувати внутрішньо переміщеним особам, а також сім’ям, чиї будинки або квартири були зруйновані чи пошкоджені внаслідок бойових дій.

Під час розподілу помешкань враховуватимуть потреби заявників та їхній майновий стан. Мета програми — надати дах над головою тим, хто не має можливості самостійно розв’язати житлове питання.

Соціальне житло відрізняється від звичайної оренди тим, що плата за користування ним має бути нижчою за ринкову. Умови надання та розмір платежів залежатимуть від відповідної програми й установлених критеріїв.





Звідки братимуть кошти

Формування житлового фонду фінансуватимуть держава та територіальні громади. До програм також залучатимуть міжнародну підтримку.

За інформацією видання, Україна отримала перші 100 млн євро на будівництво помешкань для людей, які втратили житло через війну.

Окремо діє експериментальна програма забезпечення переселенців будинками в сільській місцевості. Згідно з постановою Кабінету Міністрів №751, на придбання одного об’єкта можна спрямувати до 500 тисяч гривень. Рішення залежить від відповідності заявників установленим вимогам, наявності відповідного житла та можливостей громади.

Що буде з квартирними чергами

Житлова реформа передбачає зміну підходу до обліку людей, які потребують помешкання. Водночас говорити про повне скасування квартирних черг некоректно: законодавство передбачає цифровізацію обліку та переведення заявок до єдиної електронної системи.

Поки механізми нової системи впроваджують, людям варто звернутися до місцевої влади й уточнити, які програми доступні в їхній громаді.

Переселенцям також варто перевірити можливість отримання субсидії на оренду житла та інших видів державної підтримки.