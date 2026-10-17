Социальное жилье в Украине планируют предоставлять по новым правилам, чтобы помочь людям, которые не могут самостоятельно приобрести или арендовать квартиру по рыночной цене.

Социальное жилье будет предусматривать аренду квартир и домов по доступной стоимости, а приоритет получат переселенцы и семьи, потерявшие дома из-за войны.

Государство и местные общины формируют отдельный жилищный фонд. Его должны использовать для поддержки граждан, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах.

Кто сможет претендовать на жилье

Прежде помощь планируют направить внутренне перемещенным лицам, а также семьям, чьи дома или квартиры были разрушены или повреждены в результате боевых действий.

При распределении жилья будут учитываться потребности заявителей и их имущественное положение. Цель программы – предоставить крышу над головой тем, кто не имеет возможности самостоятельно решить жилищный вопрос.

Социальное жилье отличается от обычной аренды тем, что плата за пользование им должна быть ниже рыночной. Условия предоставления и размер платежей будут зависеть от соответствующей программы и установленных критериев.





Откуда будут брать средства

Формирование жилищного фонда будут финансироваться государством и территориальными общинами. К программам будут также привлекать международную поддержку.

По информации издания, Украина получила первые 100 млн евро на строительство жилья для людей, потерявших жилье из-за войны.

Отдельно действует экспериментальная программа обеспечения переселенцев по домам в сельской местности. Согласно постановлению Кабинета Министров №751, на приобретение одного объекта можно направить до 500 тысяч гривен. Решение зависит от соответствия заявителей установленным требованиям, наличию соответствующего жилья и возможностей общины.

Что будет с квартирными очередями

Жилищная реформа предполагает изменение подхода к учету людей, нуждающихся в жилье. В то же время говорить о полной отмене квартирных очередей некорректно: законодательство предусматривает цифровизацию учета и перевод заявок в единую электронную систему.

Пока механизмы новой системы внедряются, людям следует обратиться к местным властям и уточнить, какие программы доступны в их общине.

Переселенцам также следует проверить возможность получения субсидии на аренду жилья и других видов государственной поддержки.