Власники зруйнованого або пошкодженого війною житла можуть отримати компенсацію за програмою "єВідновлення", навіть якщо у власності є ще одна квартира чи будинок. Сам факт наявності іншого житла не є підставою для відмови у виплаті.

Компенсація за пошкоджене житло для військових та цивільних в Україні прив'язана саме до конкретного зруйнованого чи пошкодженого об'єкта, а не до загального майнового стану власника. Тому якщо у людини зруйнований на фронті будинок, а в тилу лишилася квартира — право на компенсацію за будинок у неї не зникає.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на роз'яснення 3m2 щодо програми "єВідновлення".

Чи впливає наявність іншого житла на компенсацію

Законодавство не встановлює вимоги, щоб пошкоджене або зруйноване житло було єдиною нерухомістю власника. Тобто людина може мати ще одне придатне для проживання житло і водночас отримувати компенсацію за конкретний об'єкт, який постраждав від бойових дій.

Під час розгляду заяви перевіряють право власності саме на пошкоджений чи знищений об'єкт, відомості в Державному реєстрі речових прав та факт пошкодження або знищення внаслідок війни. Наявність іншої квартири до цих критеріїв не входить.

Чи можна отримати компенсацію за кілька об'єктів

Якщо одній людині належало кілька житлових об'єктів, пошкоджених або знищених через війну, наявність одного постраждалого об'єкта не означає автоматичної відмови щодо іншого. Законодавство не обмежує компенсацію лише одним знищеним житловим об'єктом — питання розглядають окремо щодо кожного.

Водночас варто розрізняти право на компенсацію і пріоритет її отримання. Для окремих категорій заявників законодавство передбачає пріоритетне право, наявність якого перевіряють під час верифікації.

Що перевірити власнику перед подачею заяви

Перед поданням заяви слід переконатися, що право власності на пошкоджене чи знищене житло належно оформлене і внесене до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Особливо це актуально для нерухомості, право власності на яку оформлювали до 2013 року.

У таких випадках інформація може зберігатися в паперових архівах БТІ та бути відсутньою в електронному реєстрі. Тоді відомості потрібно внести через державного реєстратора, нотаріуса або ЦНАП.

Як оформити компенсацію

Заяву на компенсацію можна подати через застосунок або портал "Дія", а в окремих випадках — через ЦНАП чи нотаріуса. Для пошкодженого майна після розгляду заяви та обстеження визначають суму компенсації. Для знищеного житла може надаватися житловий сертифікат або кошти на будівництво — залежно від виду майна та обраного механізму.

Раніше Politeka повідомляла, компенсація за пошкоджене житло для військових: як оформити виплату, покрокова інструкція.