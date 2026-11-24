Міністерство у справах ветеранів модернізувало Кабінет уповноваженої особи - цифровий інструмент, через який посадовці обласних військових адміністрацій ведуть облік ветеранів війни.

Нові пільги для ветеранів в Україні залежать від точного обліку - Міністерство у справах ветеранів модернізувало Кабінет уповноваженої особи, цифровий інструмент, через який посадовці обласних військових адміністрацій ведуть облік захисників і захисниць.

Кабінет уповноваженої особи - це частина Єдиного державного реєстру ветеранів війни (ЄДРВВ). Саме через нього уповноважені особи в органах місцевої влади вносять дані про ветеранів, їхній статус і право на пільги.

Модернізація, про яку повідомило Міністерство у справах ветеранів, має спростити роботу посадовців і пришвидшити внесення даних. Це напряму впливає на те, як швидко ветеран отримує підтвердження свого статусу.

Хто така уповноважена особа

Уповноважена особа - це посадовець, якого призначають в обласних військових адміністраціях, районних адміністраціях і територіальних громадах. Саме він відповідає за те, щоб дані про ветеранів потрапили до реєстру.

Від коректності цих даних залежить, чи зможе ветеран оформити пільги, виплати та інші гарантії, передбачені законом. Помилка в реєстрі може затримати отримання допомоги на тижні.

Що змінилося

Мінветеранів оновило функціонал кабінету, щоб посадовці могли швидше обробляти заяви та вносити дані. Оновлення стосується інтерфейсу та процесів обліку ветеранів.

Як ветерану перевірити свої дані

Ветеран може перевірити, чи коректно його дані внесені до реєстру, звернувшись до уповноваженої особи у своїй громаді або зателефонувавши на Єдину ветеранську лінію за номером 15-28.

Також працює цілодобова гаряча лінія підтримки для ветеранів і їхніх родин від Українського ветеранського фонду Мінветеранів: 0800 33 20 29.

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