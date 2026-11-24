Наприкінці листопада в Україну прийде арктичне повітря зі Скандинавії. Нічні морози до -13 °C і перший сніг вплинуть на стан озимих культур - агрометеорологи пояснили, чи є загроза для врожаю.

Погода в Україні на тиждень різко зміниться: наприкінці листопада в країну зайде арктичне повітря зі Скандинавії, яке принесе нічні морози до -13 °C, мокрий сніг та ожеледицю. Для озимих культур таке похолодання стане точкою відліку зимового спокою.

За даними Укргідрометцентру, погода змінюватиметься у два етапи. На початку тижня (23-25 листопада) на країну впливатиме південний циклон: у західних і північних областях пройде сніг та мокрий сніг, а на Черкащині, Кіровоградщині, Полтавщині та Харківщині почне формуватися перший сніговий покрив.

У Карпатах приріст снігу складе 2-8 см. На заході та півночі вдень триматиметься від -2 до +3 °C, у центрі й на сході +4...+9 °C, а на півдні та в Криму +7...+14 °C.

Друга половина тижня (26-29 листопада) принесе різке зниження температури. Південний циклон поступиться місцем антициклону, який затягне холодне арктичне повітря. Найхолодніше буде в північних, західних регіонах та Карпатах - вночі стовпчики термометрів в окремих областях опускатимуться до -11...-13 °C.

За словами агрометеорологів, таке похолодання припинить активну осінню вегетацію озимих культур і переведе їх у стан зимового спокою. Але критичної загрози для добре розвинених посівів воно не несе.

Чи вимерзнуть озимі культури

Короткочасне зниження температури повітря до -11...-13 °C не є небезпечним для озимої пшениці, жита чи ячменю. Критична температура вимерзання на глибині вузла кущіння (3 см) навіть для слаборозвинених рослин становить близько -12...-14 °C, а в ґрунті температура знижується значно повільніше й м'якше, ніж у повітрі.

Завдяки теплому жовтню та першій половині листопада з достатніми опадами ґрунт накопичив добрі запаси продуктивної вологи. Більшість посівів встигли сформувати дружні сходи та пройти початкові етапи загартування.

Кому загрожують морози найбільше

Найбільшу увагу варто звернути на озимий ріпак та пізні посіви зернових, які увійшли в зиму у фазі «шильця» або 2-3 листків. Це стосується північних та західних областей, якщо сильні морози вдарять по голій землі до утворення снігового покриву.

Перший сніг на початку тижня стане захисним буфером для полів. Навіть шар снігу 3-5 см суттєво пом'якшить промерзання верхнього шару ґрунту. Натомість перехід від дощів і мокрого снігу до різких морозів у центральних та східних областях може утворити локальну льодяну кірку на поверхні ґрунту.

Сама по собі короткочасна кірка в листопаді безпечна. Але якщо холоди затягнуться взимку, вона може ускладнювати газообмін рослин. Промерзання верхнього шару ґрунту також остаточно зупинить пізній обмолот кукурудзи та соняшнику там, де вони ще лишалися в полі.

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