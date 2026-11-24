Шахраї обіцяють «виплати від ООН» чи «державну допомогу» і розсилають посилання на підроблені сайти, щоб виманити дані картки, коди з SMS або доступ до Дії. Розповідаємо, як відрізнити фейк і що робити, якщо ви вже ввели свої дані.

Декретні виплати в Україні оформлюють лише через офіційні сервіси, а шахраї цим активно користуються. Вони розсилають посилання на сайти, схожі на державні чи на сторінки міжнародних організацій, щоб отримати реквізити картки, коди з SMS або доступ до «Дії». Справжню допомогу оформлюють виключно через застосунок «Дія», вебпортал Пенсійного фонду, ЦНАП чи органи соцзахисту, а УВКБ ООН і Червоний Хрест реєструють людей безкоштовно та ніколи не просять CVV, PIN чи одноразовий пароль.

Якщо ви вже ввели дані картки на підозрілому сайті, негайно заблокуйте її через банк і подайте заяву до кіберполіції. Як повідомляє Concord Fintech, схеми виманювання грошей під виглядом «виплат» стали одними з найпоширеніших.

Типові схеми шахрайства з виплатами

Найпоширеніша схема виглядає як повідомлення про нову виплату з посиланням на «реєстрацію». Сторінка копіює оформлення урядового сайту, «Дії» чи міжнародної організації і під виглядом анкети просить номер картки, строк її дії та тризначний код зі зворотного боку. Національний банк регулярно попереджає про такі сторінки під назвами «Виплата від ООН» чи «Програма допомоги від Держави».

Часто поряд із карткою вимагають код, який нібито надійде в SMS для «підтвердження». Насправді він потрібен шахраям, щоб підтвердити переказ із вашого рахунку або увійти в банкінг.

Інший варіант - це «невеликий платіж» перед отриманням великої суми. Його називають комісією, страховим внеском чи платою за «розблокування» компенсації. Після оплати шахраї вигадують новий платіж або просто зникають, тоді як УВКБ ООН і держава ніколи не беруть грошей за допомогу.

Шахраї також створюють у месенджерах канали та боти з назвами відомих установ. Пенсійний фонд ще 6 жовтня 2026 року попередив про фейкові Telegram-канали, які від його імені лякали людей втратою виплат і закликали «обрати свій трудовий стаж». Фонд наголосив, що не надсилає користувачам повідомлень у месенджерах.

Ознаки фейкового сайту допомоги

Перше, що варто перевірити, це адресний рядок браузера. Державні установи України працюють на доменах, що закінчуються на «.gov.ua», а міжнародні організації мають власні домени, наприклад unhcr.org чи redcross.org.ua. Фейкові сторінки використовують схожі назви з дефісами, зайвими словами або іншими закінченнями, як-от «.com», «.online», «.site».

Головні ознаки підробки такі: адреса не закінчується на «.gov.ua» або не збігається з офіційним доменом організації; посилання надійшло в месенджері, SMS чи коментарях від незнайомця; обіцяна сума велика, а умови розмиті чи «для всіх»; форма просить CVV, PIN, строк дії картки, пароль від банкінгу чи код з SMS; вимагають оплатити «комісію», «страховку» чи «доставку» коштів.

Для зарахування коштів достатньо номера картки або IBAN. Національний банк пояснює, що PIN, тризначний код зі зворотного боку, коди підтвердження платежів і пароль від банкінгу не має права запитувати навіть працівник банку. Якщо сайт просить ці дані «для перевірки», перед вами фішинг.

Шахраї майже завжди створюють відчуття поспіху: кажуть, що прийом заяв закінчується сьогодні, що без реєстрації ви втратите пенсію чи пільги або що кількість місць обмежена. Справжні строки подання заяв публікують на сайтах міністерств і ПФУ заздалегідь.

Як перевірити офіційний канал

Державні виплати в Україні оформлюють через кілька перевірених сервісів: застосунок і портал «Дії» на diia.gov.ua, вебпортал Пенсійного фонду на pfu.gov.ua, а також ЦНАП і органи соцзахисту громади. Застосунок «Дія» завантажують лише з офіційних магазинів, а не за посиланням із повідомлення.

Нові програми анонсують на kmu.gov.ua і msp.gov.ua. Якщо там немає згадки про «нову виплату», її, найімовірніше, не існує. Актуальні умови допомоги УВКБ ООН публікує на help.unhcr.org/ukraine, а самостійної онлайн-реєстрації на більшість програм організація не проводить - з людьми зв'язуються партнерські організації в центрах реєстрації.

Неіснуючі виплати, якими маніпулюють шахраї

Шахраї охоче експлуатують впізнавані назви реальних програм. Станом на середину жовтня 2026 року уряд не ухвалював рішення про нову загальну виплату 1 000 грн, тож «тисяча для кожного» за посиланням є фейком. Натомість діяла адресна «Зимова підтримка» 19 400 грн на домогосподарство у прифронтових громадах, прийом заяв на яку завершився 30 жовтня 2026 року.

Програма «Національний кешбек» працює, і з 1 березня 2026 року в ній діють ставки 5% і 15%. За роз'ясненням Мінекономіки, учасникам не потрібно реєструватися повторно, а кошти кешбеку не можна зняти готівкою чи переказати на іншу картку. Тому пропозиції «активувати» чи «вивести» кешбек через сайт є шахрайськими.

Що робити, якщо ви постраждали від шахраїв

Дійте одразу, щойно зрозуміли, що ввели дані на фейковому сайті. Заблокуйте картку в застосунку банку або за номером, указаним на її зворотному боці, і повідомте банк про операції, яких ви не здійснювали, попросивши оформити заяву на спірну транзакцію.

Якщо ви повідомили PIN, змініть його або перевипустіть картку. Подайте заяву до кіберполіції через форму на ticket.cyberpolice.gov.ua або зателефонуйте на 102. Змініть паролі до банкінгу, пошти й месенджерів, увімкніть двофакторну автентифікацію та перевірте в «Дії», чи не з'явилися послуги, яких ви не замовляли.

Збережіть скриншоти листування, адресу сайту і дані про списання - що більше деталей, то легше заблокувати ресурс. Повернути гроші іноді вдається через процедуру chargeback, яку ініціює ваш банк, але шанси вищі, коли ви швидко звернулися до банку і не підтверджували операцію самостійно.

Гарячі лінії для перевірки

Телефонуйте лише за номерами з офіційних сайтів. Пенсійний фонд: 0 800 503 753, УВКБ ООН: 0 800 307 711, Товариство Червоного Хреста України: 0 800 332 656. Номер банку вказано на зворотному боці картки.

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