Пенсійний фонд планує масштабну перевірку всіх пенсіонерів і звірятиме їхні дані через систему «Трембіта», щоб виявити тих, хто отримує виплати без законних підстав.

Пенсійний фонд планує перевірити дані всіх пенсіонерів та отримувачів довічного грошового утримання, щоб з'ясувати, чи мають люди законні підстави для отримання грошей. Перевірка проходитиме у три етапи.

Найбільше уваги приділять тим, кому важко підтвердити свої особисті дані. Передусім це українці, чиї документи втрачені через війну, ті, хто нині живе за кордоном, та люди, чиї відомості внесені до державних реєстрів не в повному обсязі. Про це повідомляє "24 Канал".

Перевірка пенсійних виплат в Україні стає масштабнішою, тож варто заздалегідь упорядкувати документи.

Які дані перевірять

Перевірка йтиме за оновленою процедурою контролю Мінфіну. Спочатку ПФУ вивчить відомості про отримувачів виплат. Далі ці дані автоматично зіставлять з інформацією з державних реєстрів через систему обміну даними "Трембіта". За підсумками фахівці вирішать, чи справді людина має право на кошти.

Під час звірки візьмуть до уваги податковий і демографічний реєстри, а також бази даних МВС. Окрему увагу звернуть на зміну групи інвалідності, оформлення постійного проживання за кордоном, відбування покарання та випадки смерті отримувачів. Саме ці обставини найчастіше впливають на те, чи має людина далі отримувати пенсію.

Як не втратити виплату

Щоб уникнути проблем із нарахуванням, варто самостійно переконатися, що Пенсійний фонд має актуальні дані. Якщо сталися зміни, які можуть вплинути на виплату, про них слід одразу повідомити ПФУ - дистанційно через електронний кабінет або звернувшись до сервісного центру.

Окремо радять подбати про підтвердження страхового стажу. Якщо трудова книжка залишилася на тимчасово окупованій території або її втрачено під час бойових дій, дані можна спробувати відновити через архів або звернувшись до колишніх роботодавців.

Ті, хто перебуває за кордоном, можуть вирішувати питання дистанційно через українські консульства та дипломатичні представництва. Там допоможуть оформити документи і підтвердити актуальний статус, щоб виплати не припинили.

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