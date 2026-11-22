Тиждень з 23 по 29 листопада принесе кожному знаку свій момент істини, а найяскравіші події, за прогнозом, чекають у пʼятницю та суботу. Прогноз оприлюднило видання Horoscope.com, і ми переказуємо головні акценти для кожного знака зодіаку.

Овен

На початку тижня ви помічаєте можливості раніше за інших і легко знайомите потрібних людей між собою — цей талант стане в пригоді вже в понеділок. У середині тижня ви вмієте залучати сильні сторони оточення заради спільної мети, і це помітять. У пʼятницю ваші зусилля з налагодження контактів нарешті отримають визнання, а в суботу друзі будуть щиро вдячні й готові хвалити вас прилюдно. Неділя — час зупинитися і відпочити, адже тиждень видався насиченим на спілкування та нові знайомства.

Телець

На початку тижня спокуса ризикнути заради великого виграшу буде сильною, але результат розчарує — краще спрямувати енергію не на грандіозні плани, а на людей поруч. У середині тижня ваш шарм працює краще, ніж очікувалося, і це принесе приємні бонуси. Четвер стане днем прозріння й несподіваних інсайтів, а от пʼятниця та субота видадуться дивними: події можуть здаватися нелогічними. Не намагайтеся все пояснити — просто не сприймайте нічого на свій рахунок. У неділю шукайте компанію людей, поруч із якими відчуваєте спокій і затишок.

Близнюки

Ваші погляди переконливі, але це не означає, що всі готові їх слухати просто зараз. У понеділок та вівторок краще більше слухати, ніж говорити, — будьте опорою для друзів, надихайте, не нав'язуючи свою думку. Середа й четвер, найімовірніше, пройдуть на роботі, не без дрібних суперечок. Зате пʼятниця та субота приготували щось справді несподіване: зміна настрою, новий погляд на ситуацію або сюрприз, який переверне звичний порядок речей. У неділю ви ловите себе на думках про зміни — і це хороший привід скласти план наступного кроку.

Рак

На початку тижня сил бракує — це більше емоційне виснаження, ніж фізична втома, спричинене напруженням в особистому житті та спілкуванні. Середа й четвер — ідеальний час для відновлення: менше навантаження, більше сну та простих приємностей. У пʼятницю та суботу енергія повертається, хоча ви можете трохи розгубитися, коли хтось близький емоційно віддалиться. Втім, ви чудово розумієте причини такої поведінки. Якщо в неділю немає конкретних планів — скористайтеся нагодою й вирушайте досліджувати щось нове, навіть якщо це просто прогулянка незнайомою вулицею.

Лев

На початку тижня романтичне щастя підіймає настрій вище, ніж був останнім часом, — і це відчутно впливає на впевненість в інших сферах життя. У середині тижня ви легко просите те, що вам потрібно, і отримуєте бажане. У пʼятницю та суботу доведеться піти на кілька компромісів, але впоратися з цим буде не складно. У неділю думки звертаються до творчості й мистецтва — чудовий момент відвідати виставку, подивитися фільм або просто зайнятися чимось естетичним для душі.

Діва

На початку тижня зʼявиться спокуса відкласти обовʼязки, але ви свідомо доводите справи до кінця — і доля це оцінить. Середа й четвер огорнуть вас романтичним настроєм, схожим на листівку з лебедями та затишними будиночками: любов легко бере із собою в будь-яку подорож. У пʼятницю та суботу прокинеться бажання прибирати й наводити лад — увімкніть музику гучніше й беріться за губки та засоби для миття. У неділю трохи непорозуміння у стосунках вимагатиме вашої уваги й чесної розмови.

Терези

У понеділок потрібні слова приходять самі, і співрозмовники реагують саме так, як ви хочете. Вівторок так само вдалий для висловлювань та ідей, а ось середа принесе сентиментальний настрій, і до четверга ви відчуєте небажання спілкуватися — думки повертатимуться до людей із минулого. У пʼятницю доза розваг і можливий романтичний інтерес різко покращать загальний настрій і повернуть вас у теперішнє. Веселий, уважний настрій і тяга до краси супроводжуватимуть вас аж до кінця вихідних.

Скорпіон

У понеділок масштаб — ваше гасло: «чим більше, тим краще» звучить переконливо, хоча причини швидше філософські, а наслідки — фінансові. У вівторок є ризик стати власником несподівано дорогої речі — чи то предмета мистецтва, чи меблів, чи навіть одягу. У середині тижня варто проявити самоконтроль: менше витрат на розваги, більше уваги нематеріальним речам і планам на майбутнє. У пʼятницю та суботу ваші навички розвʼязувати проблеми знадобляться вдома, а неділя приємно потривожить уяву — чудовий день для хобі чи творчих ідей.

Стрілець

У понеділок і вівторок ви з друзями веселіші за будь-яку комедійну трупу — спілкування приносить справжнє задоволення на глибокому рівні. У середу й четвер увага зміщується всередину: цінності, оригінальне мислення та музика виходять на перший план. Пʼятниця чудово підходить для вечірки — познайомтеся з кимось новим і здивуйтеся, скільки спільного можете знайти. Субота приносить потік нових ідей, ви справляєте враження всюди, куди б не пішли, хоч і трохи виснажуєтеся. У неділю найкраща стратегія — діяти повільно й послідовно.

Козеріг

Ваші сни розумніші, ніж здається: якщо у понеділок чи вівторок намагаєтеся розвʼязати проблему, прислухайтеся до підказок власної підсвідомості й не накручуйте себе. До середи-четверга позитив і гарні результати стануть основною темою — усе владнається само собою. Пʼятниця торкнеться теми грошей — можливо, йтиметься про приємне надходження або, навпаки, про їх брак, тож варто бути уважним із витратами. Субота повʼязана з планами на майбутнє. У неділю прокинеться співчутливість у спілкуванні з друзями, і ви з радістю допоможете тому, хто цього потребує.

Водолій

У понеділок і вівторок компанія друзів дарує відчуття простору та підтримки — кожен ніби привносить щось своє заради спільної справи. Середа й четвер, на жаль, протилежні за настроєм: відчуття обмежень і дисципліни посилюються, а відповіді на важливі питання можуть не надходити. Проте пʼятниця виявляється майже ідеальною — зʼявляється енергія, натхнення й відчуття власної значущості. І найприємніше — цей піднесений настрій триватиме аж до кінця вихідних, даруючи стабільність і задоволення від простих речей.

Риби

На початку тижня важливу роль відіграє авторитетна фігура — ймовірно, керівник: поводьтеся гідно і виявляйте належну повагу. Але якщо хтось почне пліткувати про щось неважливе, не бійтеся твердо позначити межі — це не впертість, а турбота про стосунки. Середа й четвер важливі для контактів із впливовими друзями чи знайомими — саме вони можуть стати в пригоді. У пʼятницю дозвольте собі видихнути після виснажливого тижня, а на вихідних — побалувати себе чимось приємним, адже ви це заслужили.