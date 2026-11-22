Неделя с 23 по 29 ноября принесёт каждому знаку свой момент истины, а самые яркие события, согласно прогнозу, ожидаются в пятницу и субботу. Прогноз опубликовало издание Horoscope.com, и мы передаём главные акценты для каждого знака зодиака.

Овен

В начале недели вы замечаете возможности раньше других и легко знакомите нужных людей между собой — этот талант пригодится уже в понедельник. В середине недели вы умело используете сильные стороны окружающих ради общей цели, и это не останется незамеченным. В пятницу ваши усилия по налаживанию связей наконец получат признание, а в субботу друзья будут искренне благодарны и готовы хвалить вас при всех. Воскресенье — время остановиться и отдохнуть, ведь неделя выдалась насыщенной на общение и новые знакомства.

Телец

В начале недели соблазн рискнуть ради крупного выигрыша будет сильным, но результат разочарует — лучше направить энергию не на грандиозные планы, а на людей рядом. В середине недели ваше обаяние работает лучше, чем ожидалось, и это принесёт приятные бонусы. Четверг станет днём прозрения и неожиданных инсайтов, а вот пятница и суббота окажутся странными: события могут казаться нелогичными. Не пытайтесь всё объяснить — просто не принимайте ничего на свой счёт. В воскресенье ищите компанию людей, рядом с которыми чувствуете спокойствие и уют.

Близнецы

Ваши взгляды убедительны, но это не значит, что все готовы их слушать прямо сейчас. В понедельник и вторник лучше больше слушать, чем говорить, — будьте опорой для друзей, вдохновляйте, не навязывая своё мнение. Среда и четверг, скорее всего, пройдут на работе, не без мелких споров. Зато пятница и суббота приготовили кое-что действительно неожиданное: смена настроения, новый взгляд на ситуацию или сюрприз, который перевернёт привычный порядок вещей. В воскресенье вы ловите себя на мыслях о переменах — и это хороший повод составить план следующего шага.

Рак

В начале недели сил не хватает — это скорее эмоциональное истощение, чем физическая усталость, вызванное напряжением в личной жизни и общении. Среда и четверг — идеальное время для восстановления: меньше нагрузки, больше сна и простых радостей. В пятницу и субботу энергия возвращается, хотя вы можете немного растеряться, когда кто-то близкий эмоционально отдалится. Впрочем, вы прекрасно понимаете причины такого поведения. Если в воскресенье нет конкретных планов — воспользуйтесь случаем и отправляйтесь исследовать что-то новое, даже если это просто прогулка по незнакомой улице.

Лев

В начале недели романтическое счастье поднимает настроение выше, чем было в последнее время, — и это ощутимо влияет на уверенность в других сферах жизни. В середине недели вы легко просите то, что вам нужно, и получаете желаемое. В пятницу и субботу придётся пойти на несколько компромиссов, но справиться с этим будет несложно. В воскресенье мысли обращаются к творчеству и искусству — отличный момент посетить выставку, посмотреть фильм или просто заняться чем-то эстетичным для души.

Дева

В начале недели появится соблазн отложить обязанности, но вы сознательно доводите дела до конца — и судьба это оценит. Среда и четверг окутают вас романтическим настроением, похожим на открытку с лебедями и уютными домиками: любовь легко берёт с собой в любое путешествие. В пятницу и субботу проснётся желание убирать и наводить порядок — включите музыку погромче и беритесь за губки и моющие средства. В воскресенье небольшое недопонимание в отношениях потребует вашего внимания и честного разговора.

Весы

В понедельник нужные слова приходят сами, и собеседники реагируют именно так, как вы хотите. Вторник так же удачен для высказываний и идей, а вот среда принесёт сентиментальное настроение, и к четвергу вы почувствуете нежелание общаться — мысли будут возвращаться к людям из прошлого. В пятницу доза развлечений и возможный романтический интерес резко улучшат общее настроение и вернут вас в настоящее. Весёлое, внимательное настроение и тяга к красоте будут сопровождать вас до конца выходных.

Скорпион

В понедельник масштаб — ваш девиз: «чем больше, тем лучше» звучит убедительно, хотя причины скорее философские, а последствия — финансовые. Во вторник есть риск стать обладателем неожиданно дорогой вещи — будь то предмет искусства, мебель или даже одежда. В середине недели стоит проявить самоконтроль: меньше трат на развлечения, больше внимания нематериальным вещам и планам на будущее. В пятницу и субботу ваши навыки решения проблем пригодятся дома, а воскресенье приятно взбудоражит воображение — отличный день для хобби или творческих идей.

Стрелец

В понедельник и вторник вы с друзьями веселее любой комедийной труппы — общение приносит настоящее удовольствие на глубоком уровне. В среду и четверг внимание смещается внутрь: ценности, оригинальное мышление и музыка выходят на первый план. Пятница отлично подходит для вечеринки — познакомьтесь с кем-то новым и удивитесь, сколько общего можете найти. Суббота приносит поток новых идей, вы производите впечатление везде, куда бы ни пошли, хоть и немного выматываетесь. В воскресенье лучшая стратегия — действовать медленно и последовательно.

Козерог

Ваши сны умнее, чем кажется: если в понедельник или вторник пытаетесь решить проблему, прислушайтесь к подсказкам собственного подсознания и не накручивайте себя. К среде-четвергу позитив и хорошие результаты станут основной темой — всё уладится само собой. Пятница затронет тему денег — возможно, речь пойдёт о приятном поступлении или, наоборот, об их нехватке, так что стоит быть внимательным с тратами. Суббота связана с планами на будущее. В воскресенье проснётся сострадание в общении с друзьями, и вы с радостью поможете тому, кто в этом нуждается.

Водолей

В понедельник и вторник компания друзей дарит ощущение простора и поддержки — каждый словно привносит что-то своё ради общего дела. Среда и четверг, к сожалению, противоположны по настроению: ощущение ограничений и дисциплины усиливается, а ответы на важные вопросы могут не приходить. Однако пятница оказывается почти идеальной — появляется энергия, вдохновение и ощущение собственной значимости. И самое приятное — это приподнятое настроение продлится до конца выходных, даря стабильность и удовольствие от простых вещей.

Рыбы

В начале недели важную роль играет авторитетная фигура — вероятно, руководитель: ведите себя достойно и проявляйте должное уважение. Но если кто-то начнёт сплетничать о чём-то неважном, не бойтесь твёрдо обозначить границы — это не упрямство, а забота об отношениях. Среда и четверг важны для контактов с влиятельными друзьями или знакомыми — именно они могут пригодиться. В пятницу позвольте себе выдохнуть после изнурительной недели, а на выходных — побалуйте себя чем-то приятным, ведь вы это заслужили.