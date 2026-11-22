За год жильё в Украине подорожало на 21,5%, причём новостройки растут в цене быстрее вторичного рынка. Госстат также обновил методологию, теперь в этой статистике есть дома в сёлах и посёлках.

Цены на жильё в Украине за год выросли более чем на пятую часть - в июле-сентябре 2026 года квадратные метры подорожали на 21,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные приводит Государственная служба статистики.

На первичном рынке цены выросли сильнее - на 23,6% за год. На вторичном - на 20,5%. То есть новостройки дорожают быстрее, чем квартиры в уже сданных домах.

Только за один квартал жильё прибавило в цене ещё 2,7%. Речь идёт о сравнении третьего квартала 2026 года со вторым кварталом этого же года, сообщает Укринформ.

Что изменилось в подсчёте цен

Госстат обновил методологию статистического наблюдения «Изменения цен на рынке жилья». Теперь она охватывает все территориальные общины Украины - большие города, посёлки и сёла.

Теперь в расчёт попадают квартиры и жилые дома - и на первичном, и на вторичном рынке. Новая статистика показывает более полную картину: раньше в фокусе были преимущественно квартиры в больших городах, теперь видны и цены на дома в сёлах и посёлках.

На что обратить внимание покупателю

Данные Госстата подтверждают: цены растут и на первичном, и на вторичном рынке, причём рост продолжается каждый квартал. Для того, кто планирует покупку, это сигнал, что откладывание решения означает большие расходы.

Обновлённая методика делает статистику более репрезентативной: теперь видно, как меняются цены и в областных центрах, и в небольших городах и сёлах.

Ранее Politeka сообщала, застройщики предупредили, на сколько вырастут цены на квартиры в 2027 году.

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