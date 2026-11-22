За рік житло в Україні подорожчало на 21,5%, причому новобудови ростуть у ціні швидше за вторинний ринок. Держстат також оновив методологію, тепер у цій статистиці є будинки в селах і селищах.

Ціни на житло в Україні за рік зросли більш ніж на п'яту частину - у липні-вересні 2026 року квадратні метри подорожчали на 21,5% порівняно з аналогічним періодом торік. Такі дані наводить Державна служба статистики.

На первинному ринку ціни зросли сильніше - на 23,6% за рік. На вторинному - на 20,5%. Тобто новобудови дорожчають швидшими темпами, ніж квартири у вже зданих будинках.

Лише за один квартал житло додало в ціні ще 2,7%. Йдеться про порівняння третього кварталу 2026 року з другим кварталом цього ж року, повідомляє Укрінформ.

Що змінилося в підрахунку цін

Держстат оновив методологію статистичного спостереження «Зміни цін на ринку житла». Тепер вона охоплює всі територіальні громади України - великі міста, селища та села.

Тепер у розрахунок потрапляють квартири та житлові будинки - і на первинному, і на вторинному ринку. Нова статистика показує повнішу картину: раніше у фокусі були переважно квартири у великих містах, тепер видно і ціни на будинки в селах та селищах.

На що звернути увагу покупцеві

Дані Держстату підтверджують: ціни зростають і на первинному, і на вторинному ринку, причому приріст триває щокварталу. Для того, хто планує купівлю, це сигнал, що відкладання рішення означає більші витрати.

Оновлена методика робить статистику репрезентативнішою: тепер видно, як змінюються ціни і в обласних центрах, і в менших містечках та селах.

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