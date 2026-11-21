В Україні пенсіонери, окрім основної пенсії, можуть отримувати вісім видів доплат на суму від 300 до 2 595 гривень щомісяця.

Доплата до пенсії в Україні може становити від 300 до 2 595 гривень щомісяця. У 2026 році Пенсійний фонд нараховує вісім основних видів надбавок, і частину з них оформлювати навіть не треба.

Про перелік доплат розповідає ТСН з посиланням на видання «На пенсії». Частину надбавок Пенсійний фонд нараховує автоматично, без жодних звернень. А от більшість виплат доведеться оформлювати особисто - звертатися до ПФУ і приносити документи.

Вікові надбавки: до 570 гривень автоматом

Цю доплату нараховують без заяв. Сума залежить від віку пенсіонера:

від 70 до 74 років - до 300 гривень;

від 75 до 79 років - до 456 гривень;

від 80 років і старше - до 570 гривень.

Є умова: загальна пенсія з усіма підвищеннями не має перевищувати 10 340,35 гривні. Якщо виплата вища, доплату призначать лише в межах різниці. Наприклад, у 70 років пенсія 10 200 гривень - надбавка буде близько 140 гривень.

Надбавка за понаднормовий стаж

За кожен повний рік стажу понад норму додають 1% від пенсії. Але сума не може бути більшою за 1% прожиткового мінімуму для непрацездатних.

У 2026 році максимум за один додатковий рік складає близько 25,96 гривні. З 1 січня 2027 року він може зрости до 28,78 гривні, якщо підвищать соціальні стандарти.

Доплата за непрацездатних членів родини

Цивільні пенсіонери, які не працюють і утримують неповнолітніх дітей, отримують по 150 гривень на місяць за кожну дитину.

Військовим пенсіонерам платять більше - 50% прожиткового мінімуму для непрацездатних, тобто 1 297,50 гривні за кожного утриманця.

Член родини не має отримувати власну пенсію чи державну соцдопомогу. Якщо право на доплату мають кілька пенсіонерів у сім'ї, її призначать лише одному.

Надбавка за догляд: 1 038 гривень

Самотнім пенсіонерам від 80 років, які за станом здоров'я потребують постійного стороннього догляду, платять 40% прожиткового мінімуму для непрацездатних. У 2026 році це 1 038 гривень щомісяця.

Для призначення потрібні заява та медичний висновок.

Доплата за проживання на забруднених територіях

Пенсіонери з відповідним статусом, які постійно живуть у зонах радіоактивного забруднення після аварії на ЧАЕС, отримують 2 595 гривень на місяць.

Самої реєстрації замало - враховують конкретні періоди проживання чи роботи в цих районах.

Надбавка для жителів гірської місцевості

Пенсіонери, зокрема переселенці, які щонайменше шість місяців поспіль живуть або працюють у населених пунктах зі статусом гірських, можуть збільшити пенсію на 20%.

Спершу треба оформити відповідне посвідчення в органах місцевого самоврядування, а потім звернутися до ПФУ.

Виплати ветеранам війни та за особливі заслуги

Розмір цих надбавок індивідуальний. Він залежить від статусу особи та наявності інвалідності. Точну суму розраховують фахівці Пенсійного фонду.

Доплата почесним донорам: що змінилося

З 26 січня 2026 року закон про щомісячну надбавку для почесних донорів України втратив чинність. Вона становила 10% прожиткового мінімуму - 321 гривню.

Оформити цю доплату зараз уже не можна. Але тим, кому її призначили до 25 січня 2026 року включно, гроші виплачують і надалі.

Як оформити доплату

Більшість надбавок призначає Пенсійний фонд після звернення. Наприклад, для доплати за непрацездатних членів родини подають заяву, паспорт, ідентифікаційний код і документи про утримання.

Звернутися можна особисто до будь-якого сервісного центру ПФУ або надіслати документи поштою. Рішення ухвалюють після перевірки документів.

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