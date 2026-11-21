Якщо банкомат забрав готівку, але гроші не з'явилися на рахунку, їх можна повернути. Зберігайте чек, фіксуйте час і адресу банкомата та звертайтеся в банк.

Ліміти на зняття готівки через банкомат діють, але сам пристрій іноді збоїть: банкомат забирає купюри, однак операція на картці не проходить. Гроші не зникають безслідно - їх реально повернути, якщо діяти швидко і правильно.

Найчастіше така ситуація трапляється через збій зв'язку з процесинговим центром, застрягання купюр у тракті видачі або знеструмлення банкомата в момент операції. У кожному такому випадку банк бачить розбіжність у журналі пристрою: гроші списані з касети, але на рахунок клієнта не зараховані.

Що зробити одразу після інциденту

Перше правило - не відходити далеко й зафіксувати все, що може знадобитися. Запишіть точну адресу та номер банкомата (є на наліпці на корпусі), точний час операції та суму, яку видавав пристрій. Якщо банкомат надрукував чек - навіть з помилкою - обов'язково збережіть його.

Далі одразу зателефонуйте на гарячу лінію банку, якому належить банкомат. Операторові назвіть номер картки, суму і час. Заявку зареєструють під номером - цей номер варто записати, саме за ним згодом відстежуватимуть розгляд. Якщо картка ваша, а банкомат іншого банку, телефонуйте у свій банк-емітент: саме він запускає процедуру претензії.

Банк-власник банкомата перевіряє журнал операцій та фізичну касету з грошима. Надлишок у касеті порівняно з журналом - прямий доказ того, що купюри лишилися всередині і їх треба зарахувати вам. На таку перевірку закон дає банку до 30 днів, на практиці справні банки закривають питання за 3-10 робочих днів.

Куди скаржитися, якщо банк мовчить

Якщо протягом 30 днів гроші не повернули і відповіді немає, пишіть офіційну письмову претензію до банку - на ім'я керівника відділення або через канцелярію головного офісу. У ній вкажіть номер заявки, суму, дані банкомата, дату і час. Претензію подавайте в двох примірниках: на вашому мають поставити вхідний номер.

Наступна інстанція - Національний банк України. Скаргу можна подати через сайт НБУ в розділі звернень громадян або поштою. Регулятор не повертає гроші напряму, але зобов'яже банк відповісти й перевірити претензію, а за системні порушення може застосувати санкції до установи.

Що робити, якщо банкомат іншого банку

Ланцюжок тоді довший: ваш банк-емітент зв'язується з банком-власником банкомата через платіжну систему. Гроші все одно повернуться на вашу картку, але це може зайняти трохи більше часу. Головне - подати заяву саме у свій банк, а не у чужий.

Які документи і дані зібрати

чек із банкомата (якщо є);

адреса і номер банкомата;

точний час і сума операції;

номер картки та номер телефона, до якого вона прив'язана;

номер зареєстрованої заявки на гарячій лінії;

виписка з рахунку, де видно, що зарахування не було.

Сума, навіть невелика, не згорає: журнал банкомата - це документ, і всі операції в ньому підлягають звірці. Головне - не зволікати і заявити про проблему в перші дні, поки дані в системі свіжі.

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