У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про рекордні виплати за народження дітей: за третю та наступних пропонують 1,2 мільйона гривень.

Грошові виплати на дітей в Україні можуть зрости в рази: у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який пропонує платити за народження першої дитини 300 тисяч гривень, за другої - 600 тисяч, а за третьої та кожної наступної - 1,2 мільйона гривень. Для родин військових додатково хочуть виплачувати ще 1 мільйон гривень. Про це повідомляє Перший бізнесовий.

Ініціатива передбачає багаторазове збільшення державної підтримки сімей із дітьми. Зараз допомога при народженні дитини становить 41 280 гривень, тож запропоновані суми перевищують чинну виплату в десятки разів.

Розмір виплати, згідно з документом, залежатиме від того, яка за рахунком у родині дитина. За першу пропонують 300 тисяч гривень, за другу - 600 тисяч, за третю та кожну наступну - 1,2 мільйона гривень.

Додатковий бонус для військових

Окремо в проєкті пропонують підтримати родини військовослужбовців та учасників бойових дій. Їм хочуть встановити додаткову виплату 1 мільйон гривень понад основну допомогу за народження дитини.

Тобто сім'я військового за першу дитину могла б отримати 1,3 млн грн, за другу - 1,6 млн грн, а за третю - 2,2 млн грн державної підтримки.

Автори документа називають таку ініціативу одним з інструментів для підвищення народжуваності та покращення демографічної ситуації. Гроші, на їхню думку, мають частково компенсувати родинам витрати на народження і виховання дітей.

Водночас реалізація програми потребуватиме значних бюджетних витрат, тож навколо ініціативи очікують активну дискусію. Законопроєкт ще має пройти розгляд у комітетах і голосування в сесійній залі.

Як зараз отримують виплату при народженні

Поки зміни не ухвалені, діє чинний механізм. Допомогу 41 280 гривень призначають одному з батьків. Перші 10 320 гривень виплачують одразу, решту - рівними частинами протягом 36 місяців.

Оформити виплату можна в застосунку "Дія", через органи соцзахисту або ЦНАП. Знадобляться свідоцтво про народження дитини та заява одного з батьків.

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