В Верховной Раде зарегистрировали законопроект о рекордных выплатах при рождении детей: за третьего и следующих предлагают 1,2 миллиона гривен.

Денежные выплаты на детей в Украине могут вырасти в разы: в Верховной Раде зарегистрировали законопроект, который предлагает платить за рождение первого ребенка 300 тысяч гривен, за второго - 600 тысяч, а за третьего и каждого следующего - 1,2 миллиона гривен. Семьям военных дополнительно хотят платить еще 1 миллион гривен. Об этом сообщает Первый бизнесовый.

Инициатива предусматривает многократное увеличение государственной поддержки семей с детьми. Сейчас помощь при рождении ребенка составляет 41 280 гривен, поэтому предложенные суммы превышают действующую выплату в десятки раз.

Размер выплаты, согласно документу, будет зависеть от того, какой по счету в семье ребенок. За первого предлагают 300 тысяч гривен, за второго - 600 тысяч, за третьего и каждого следующего - 1,2 миллиона гривен.

Дополнительный бонус для военных

Отдельно в проекте предлагают поддержать семьи военнослужащих и участников боевых действий. Им хотят установить дополнительную выплату 1 миллион гривен сверх основной помощи за рождение ребенка.

То есть семья военного за первого ребенка могла бы получить 1,3 млн грн, за второго - 1,6 млн грн, а за третьего - 2,2 млн грн государственной поддержки.

Авторы документа называют такую инициативу одним из инструментов повышения рождаемости и улучшения демографической ситуации. Деньги, по их мнению, должны частично компенсировать семьям расходы на рождение и воспитание детей.

В то же время реализация программы потребует значительных бюджетных расходов, поэтому вокруг инициативы ожидают активную дискуссию. Законопроект еще должен пройти рассмотрение в комитетах и голосование в сессионном зале.

Как сейчас получают выплату при рождении

Пока изменения не приняты, действует текущий механизм. Помощь 41 280 гривен назначают одному из родителей. Первые 10 320 гривен выплачивают сразу, остальное - равными частями в течение 36 месяцев.

Оформить выплату можно в приложении "Дія", через органы соцзащиты или ЦНАП. Понадобятся свидетельство о рождении ребенка и заявление одного из родителей.

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