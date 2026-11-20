Прогноз погоды на неделю в Днепропетровской области с 21 по 27 ноября обещает резкий перепад температур: от +10° на выходных до +1° в середине и конце периода. Дважды за неделю синоптики прогнозируют осадки.

Предыдущий недельный прогноз для региона уже готовил жителей к нестабильной погоде, и новая неделя подтверждает эту тенденцию - по свежим данным, Днепропетровщину с 21 по 27 ноября ждет резкий перепад температур: от теплых +10° в начале недели до холодных +1° во второй половине.

По прогнозу синоптиков Украинского гидрометцентра, дневные температуры в течение недели будут колебаться в диапазоне от +1° до +10°, а перепад за весь период составит 9°.

В субботу, 21 ноября, воздух прогреется до +10° днем, а ночью ожидается +7°. Облачность переменная, осадков синоптики не прогнозируют.

В воскресенье, 22 ноября, температура пойдет на спад - днем до +6°, ночью до +4°. Небо будет малооблачным, без осадков.

Понедельник, 23 ноября, принесет дальнейшее похолодание: днем +7°, а ночью термометры покажут 0°. Облачно с прояснениями, и в этот день синоптики прогнозируют возможные осадки.

Во вторник, 24 ноября, столбики термометров опустятся до +2° днем и +2° ночью. Облачно с прояснениями, без осадков.

Среда, 25 ноября, станет самым холодным днем недели по дневным показателям: днем лишь +1°, а ночью -1°. Облачно с прояснениями, осадков не ожидается.

В четверг, 26 ноября, температура удержится на отметке +1° днем, а ночью опустится до -2°. В этот день синоптики также прогнозируют возможные осадки.

Пятница, 27 ноября, завершит неделю температурой +1° днем и -1° ночью. Облачно с прояснениями, без осадков.

Итак, самым теплым днем недели станет суббота, 21 ноября, с дневной температурой +10°, а самым прохладным синоптики прогнозируют среду, 25 ноября, - лишь +1°. Перепад за неделю составит 9°. Осадки ожидаются дважды - в понедельник, 23 ноября, и в четверг, 26 ноября.

Учитывая резкое похолодание, жителям области стоит одеваться теплее уже с начала недели, особенно это касается людей пожилого возраста и детей. В дни с возможными осадками - в понедельник и четверг - стоит взять зонт и быть осторожными за рулем из-за скользкой дороги.

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