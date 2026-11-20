Безопасность детей в интернете снова в центре внимания. Украинские подростки создали проект I AM SAFE, который поможет школам противодействовать онлайн-вербовке учеников российскими спецслужбами. В учебных заведениях его планируют запустить с 2027 года.

Как сообщает Inkorr, российские спецслужбы вербуют подростков в Украине через соцсети. Это стало серьезной проблемой, поэтому молодежь решила действовать самостоятельно и создала собственный образовательный проект.

I AM SAFE будет объяснять школьникам, как распознавать манипуляции со стороны незнакомцев в сети и куда обращаться за помощью. Инициативу будут развивать вместе с громадами, школами и ученическим самоуправлением.

Онлайн-вербовка чаще всего начинается с безобидного общения. Ребенку могут написать незнакомцы, предложить «легкие деньги» за простые задания или попросить сфотографировать определенные объекты. Подросток часто не понимает, что его втягивают в опасную игру.

Как родителям защитить ребенка

Снизить риск помогут простые шаги.

Говорите с ребенком о том, что незнакомцы в интернете могут преследовать собственные цели.

Интересуйтесь, с кем подросток общается в мессенджерах и соцсетях, но без жесткого контроля.

Напоминайте, что нельзя отправлять личные данные, геолокацию или фото документов.

Объясните, что «легкие деньги» за простые задания от незнакомцев - это почти всегда ловушка.

Если ребенок начал скрывать переписку, получает подозрительные переводы или резко изменил поведение - не игнорируйте это. Спокойно поговорите и при необходимости обратитесь к школьному психологу или сообщите о подозрительной активности киберполиции.

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