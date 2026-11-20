Безпека дітей в інтернеті знову в центрі уваги. Українські підлітки створили проєкт I AM SAFE, який має допомогти школам протидіяти онлайн-вербуванню учнів російськими спецслужбами. У закладах освіти його планують запустити з 2027 року.

Як повідомляє Inkorr, російські спецслужби вербують підлітків в Україні через соцмережі. Це стало серйозною проблемою, тому молодь вирішила діяти самостійно і створила власний освітній проєкт.

I AM SAFE пояснюватиме школярам, як розпізнавати маніпуляції з боку незнайомців у мережі і куди звертатися по допомогу. Ініціативу розвиватимуть разом із громадами, школами та учнівським самоврядуванням.

Онлайн-вербування найчастіше починається з безневинного спілкування. Дитині можуть написати незнайомці, запропонувати «легкі гроші» за прості завдання або попросити сфотографувати певні об'єкти. Підліток часто не розуміє, що його втягують у небезпечну гру.

Як батькам захистити дитину

Знизити ризик допоможуть прості кроки.

Говоріть із дитиною про те, що незнайомці в інтернеті можуть переслідувати власні цілі.

Цікавтеся, з ким підліток спілкується в месенджерах і соцмережах, але без жорсткого контролю.

Нагадуйте, що не можна надсилати особисті дані, геолокацію чи фотографії документів.

Поясніть, що «легкі гроші» за прості завдання від незнайомців - це майже завжди пастка.

Якщо дитина почала приховувати листування, отримує підозрілі перекази чи раптово змінила поведінку - не ігноруйте цього. Спокійно поговоріть і за потреби зверніться до шкільного психолога або повідомте про підозрілу активність кіберполіції.

Раніше Politeka повідомляла, укриття в школах і садках: уряд розподілив 5,5 млрд гривень.

Також Politeka повідомляла, старша школа в Україні стане трирічною: що зміниться для учнів 10-12 класів.