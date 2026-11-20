Що робити водієві з документами на авто - питання, яке хвилює багатьох, але є й дрібніші деталі, які теж варто знати. Зелений ковпачок на вентилі - не декор, а маркування: він вказує, що шина накачана азотом, а не звичайним повітрям. І це змінює правила догляду за колесами.

Азот у шинах - це не маркетинговий трюк, а технологія, яку давно використовують в авіації та на гоночних болідах. Молекули азоту більші за молекули кисню, тому газ повільніше просочується крізь гуму. Тиск у такій шині тримається стабільніше і довше.

Друга перевага - менша залежність від температури. Звичайне повітря містить вологу, яка при нагріванні розширюється і змінює тиск. Азот сухий, тому тиск у колесі майже не "стрибає" ні в спеку, ні в мороз. Це особливо важливо взимку, коли перепади температур найбільші.

Стабільний тиск означає рівномірніший знос протектора і меншу витрату пального. Крім того, без вологи всередині шини не іржавіє металевий диск і не псується вентиль. Тому зелені ковпачки - це сигнал, що за колесами доглядали професійно.

Чому не можна докачувати азотну шину повітрям

Головна помилка водія - докачати таку шину звичайним повітрям на заправці. Кисень і волога з повітря розбавляють азот, і всі його переваги зникають. Шина знову починає втрачати тиск і реагувати на температуру.

Якщо тиск упав, докачувати треба саме азотом. Таку послугу надають на шиномонтажах і в сервісних центрах. Вона коштує дорожче за звичайне накачування, але зберігає властивості газу в колесі.

Як зрозуміти, що в шині азот

Найпростіший орієнтир - колір ковпачка. Зелений ковпачок на вентилі - стандартне маркування азотних шин. Іноді використовують синій або чорний з написом N2. Якщо ковпачок звичайний чорний без позначок, швидше за все, в колесі звичайне повітря.

Точніше дізнатися можна на шиномонтажі: майстер перевірить склад газу в шині. Але для більшості водіїв достатньо просто запам'ятати правило: зелений ковпачок - не чіпай, докачуй тільки азотом.

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