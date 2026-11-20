Ветеран після звільнення зі служби зобов'язаний показати ТЦК військово-обліковий документ, якщо залишається військовозобов'язаним, а посвідчення УБД його не замінює.

Військовий облік і перевірки ТЦК стосуються кожного військовозобов'язаного, і ветерани після звільнення зі служби - не виняток. Навіть маючи посвідчення учасника бойових дій, чоловік зобов'язаний показати військово-обліковий документ, якщо його зупинить ТЦК.

Сам факт проходження служби не звільняє від перевірки документів. Вирішальне значення має те, чи звільнили людину в запас, чи виключили з військового обліку. Це різні юридичні статуси, які визначають подальші обов'язки ветерана.

Які документи показати ТЦК

Під час перевірки військовослужбовець ТЦК може вимагати два основні документи:

паспорт або інший документ, що посвідчує особу;

військово-обліковий документ - паперовий або електронний з QR-кодом у "Резерв+".

Посвідчення УБД підтверджує участь у бойових діях і право на соціальні гарантії. Але воно не замінює військово-обліковий документ і не доводить, що людину виключили з військового обліку.

Якщо ветеран звільнився нещодавно, варто мати виписку з наказу про звільнення зі служби та виключення зі списків особового складу частини. Це допоможе пояснити ситуацію, якщо дані в реєстрі "Оберіг" ще не оновилися. Водночас закон не вимагає носити таку виписку для звичайної перевірки на вулиці.

Чи можуть мобілізувати повторно

Звільнення в запас не означає автоматичного звільнення від подальшої мобілізації. Якщо чоловік залишається військовозобов'язаним, придатний до служби і не має законних підстав не підлягати призову, його можуть мобілізувати повторно.

Водночас закон передбачає винятки:

колишні військовополонені, звільнені в запас через вихід із полону, не підлягають призову під час мобілізації без їхньої згоди;

осіб, яких виключили з військового обліку через непридатність або досягнення граничного віку, не призивають як військовозобов'язаних;

для певної категорії колишніх контрактників 18-25 років, які уклали річний контракт під час воєнного стану, передбачено 12 місяців без повторного призову після звільнення.

Тобто посвідчення УБД саме по собі не гарантує захисту від повторної мобілізації. Треба враховувати конкретну підставу звільнення та актуальний військово-обліковий статус.

Що робити, якщо в "Резерв+" неправильний статус

Після звільнення зі служби ветеран має звернутися до ТЦК у строк, вказаний у приписі військової частини, щоб вирішити питання військового обліку. Таку послідовність дій рекомендує державна платформа "Ветеран PRO".

Якщо після цього в "Резерв+" залишаються неправильні відомості, треба звернутися до ТЦК для їх виправлення, маючи при собі документи про звільнення. Також варто перевірити, чи сформувався актуальний електронний військово-обліковий документ.

Не варто плутати статуси "Знятий з обліку" та "Виключений з обліку". Перший не означає остаточного припинення військового обов'язку. Саме тому ветерану важливо перевірити свій статус після повернення до цивільного життя, а не покладатися лише на посвідчення УБД.

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