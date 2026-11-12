Рідні військових, які зникли безвісти, можуть повернути їхні особисті речі через територіальний центр комплектування. Розповідаємо, які документи потрібні та куди звертатися.

Військовий облік в Україні стосується не лише призову, а й береження особистих речей тих, хто зник безвісти. Закон чітко визначає, що рідні можуть отримати назад майно військовослужбовця, і зробити це допоможе саме територіальний центр комплектування та соціальної підтримки.

Коли військовий перестає виходити на зв'язок і йому надають статус зниклого безвісти, його особисті речі не зникають безвісти разом із ним. Вони, як правило, лишаються у військовій частині або передаються на зберігання до ТЦК. Повернути їх рідним можна, але за чіткою процедурою.

Хто має право забрати речі

Право на отримання особистих речей зниклого безвісти військовослужбовця мають члени його сім'ї. Це дружина або чоловік, батьки, повнолітні діти, а також інші близькі родичі, які можуть підтвердити родинний зв'язок документально.

Якщо зниклий безвісти не мав близьких родичів, речі можуть передати особі, яку він вказав у заповіті або дорученні. Важливо, що звертатися слід саме до того ТЦК, на обліку якого перебував військовослужбовець.

Які документи потрібні

Для повернення речей рідним потрібно підготувати пакет документів. Передусім це паспорт або ID-картка заявника, а також документ, що підтверджує родинний зв'язок зі зниклим безвісти: свідоцтво про шлюб, свідоцтво про народження або інший офіційний документ.

Також знадобиться повідомлення або довідка про те, що військовослужбовець набув статусу зниклого безвісти. Її видає військова частина або ТЦК після відповідної процедури. У деяких випадках можуть попросити копію рішення суду про визнання особи безвісно відсутньою.

Як відбувається процедура

Родич подає заяву до ТЦК, де перебував на обліку військовий. У заяві зазначаються дані зниклого безвісти, перелік його основних речей за наявності та контакти заявника. Розгляд заяви зазвичай триває до 30 днів.

Після перевірки документів і підтвердження права на спадкування майна ТЦК складає акт передачі особистих речей. Передача відбувається за описом, коли список речей фіксують в акті, а родич підписує документ про їх отримання.

Що входить до особистих речей

До особистих речей відносять мобільний телефон, документи, обручку, годинник, одяг і взуття, а також інші предмети, які військовослужбовець мав при собі. Не підлягають поверненню військове майно та спорядження, яке є власністю держави.

Грошові кошти та банківські картки також належать до особистих речей. Їх передають за тим самим актом, якщо вони були описані при вилученні або передачі на зберігання до ТЦК.

Що робити, якщо у ТЦК відмовляють

Якщо вам відмовляють без пояснення або вимагають документи, які отримати неможливо, можна звернутися до вищого органу військового управління або до суду. Рішення про відмову має бути письмовим, а на його оскарження відведено строк у межах адміністративного провадження.

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