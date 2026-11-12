Родные военнослужащих, пропавших без вести, могут вернуть их личные вещи через территориальный центр комплектования. Рассказываем, какие документы нужны и куда обращаться.

Воинский учет в Украине касается не только призыва, но и сохранности личных вещей тех, кто пропал без вести. Закон четко определяет, что родные могут получить обратно имущество военнослужащего, и сделать это поможет именно территориальный центр комплектования и социальной поддержки.

Когда военнослужащий перестает выходить на связь и ему присваивают статус пропавшего без вести, его личные вещи не исчезают вместе с ним. Они, как правило, остаются в воинской части или передаются на хранение в ТЦК. Вернуть их родным можно, но по четкой процедуре.

Кто имеет право забрать вещи

Право на получение личных вещей пропавшего без вести военнослужащего имеют члены его семьи. Это жена или муж, родители, совершеннолетние дети, а также другие близкие родственники, которые могут подтвердить родственную связь документально.

Если пропавший без вести не имел близких родственников, вещи могут передать лицу, которое он указал в завещании или доверенности. Важно, что обращаться следует именно в тот ТЦК, на учете которого состоял военнослужащий.

Какие документы нужны

Для возврата вещей родным нужно подготовить пакет документов. Прежде всего это паспорт или ID-карта заявителя, а также документ, подтверждающий родственную связь с пропавшим без вести: свидетельство о браке, свидетельство о рождении или другой официальный документ.

Также понадобится уведомление или справка о том, что военнослужащий приобрел статус пропавшего без вести. Ее выдает воинская часть или ТЦК после соответствующей процедуры. В некоторых случаях могут попросить копию решения суда о признании лица безвестно отсутствующим.

Как происходит процедура

Родственник подает заявление в ТЦК, где состоял на учете военный. В заявлении указываются данные пропавшего без вести, перечень его основных вещей при наличии и контакты заявителя. Рассмотрение заявления обычно длится до 30 дней.

После проверки документов и подтверждения права на наследование имущества ТЦК составляет акт передачи личных вещей. Передача происходит по описи, когда список вещей фиксируют в акте, а родственник подписывает документ об их получении.

Что входит в личные вещи

К личным вещам относят мобильный телефон, документы, обручальное кольцо, часы, одежду и обувь, а также другие предметы, которые военнослужащий имел при себе. Не подлежат возврату военное имущество и снаряжение, которое является собственностью государства.

Денежные средства и банковские карты также относятся к личным вещам. Их передают по тому же акту, если они были описаны при изъятии или передаче на хранение в ТЦК.

Что делать, если в ТЦК отказывают

Если вам отказывают без объяснения или требуют документы, которые получить невозможно, можно обратиться в вышестоящий орган военного управления или в суд. Решение об отказе должно быть письменным, а на его обжалование отведен срок в рамках административного производства.

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