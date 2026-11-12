Клиенты Ощадбанка могут частично компенсировать расходы на покупки картой благодаря программе кэшбэка в рамках партнерских предложений - возврат достигает от 1% до 10% суммы покупки. Рассказываем, как подключить предложение и вернуть часть денег.

Кэшбек за расчеты банковской картой остается одним из самых простых способов экономить на ежедневных покупках. Клиенты Ощадбанка могут частично компенсировать расходы за платежи благодаря программе возврата средств в рамках партнерских предложений, сообщает «Первый деловой». Программа работает на постоянной основе, но конкретные предложения и их условия банк периодически обновляет.

Речь идет о кэшбеке, который начисляется на карту за безналичные расчеты. Программа охватывает покупки в магазинах-партнерах, оплату сервисов и другие платежи картой банка. В зависимости от акции возврат может составлять от 1% до 10% суммы покупки, а по отдельным предложениям - даже больше. Это позволяет возвращать часть денег, потраченных на повседневные нужды.

Размер возврата не является одинаковым для всех операций. Он зависит от условий конкретной акции и категории покупки, поэтому перед оплатой стоит проверить, сколько банк вернет именно за эту операцию. Например, в категории «Кафе и рестораны» банк может возвращать больший процент, чем за обычные покупки в супермаркетах.

Как подключить кэшбек

Чтобы получить компенсацию, нужно выполнить условия программы и рассчитываться картой Ощадбанка. Во многих случаях предложение следует предварительно активировать через мобильное приложение банка. Активация обычно занимает меньше минуты и не требует посещения отделения.

Кэшбек обычно начисляется автоматически после проведения операции, а деньги зачисляются на счет в течение определенного банком срока. Чаще всего зачисление происходит в течение нескольких рабочих дней после покупки. Для разных акций могут действовать ограничения по максимальной сумме возврата, например, до 500 гривен в месяц по одному предложению.

Что делать клиенту

Перед покупкой откройте приложение Ощадбанка и проверьте актуальные партнерские предложения. Если предложение требует активации, подключите его до того, как оплачивать покупку картой. В приложении «Ощад 24/7» отображается перечень доступных акций с указанным процентом возврата и сроком действия каждой из них.

Обращайте внимание на сроки проведения акции и перечень товаров и услуг, за которые предусмотрена компенсация. Этот перечень может меняться, поэтому условия стоит проверять непосредственно перед оплатой. Некоторые предложения действуют только несколько недель, другие - несколько месяцев, поэтому важно не пропустить момент завершения акции.

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