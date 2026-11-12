С 1 ноября Ощадбанк берет до 150 гривен в месяц за обслуживание неактивного текущего счета без платежной карты. Списать комиссию банк может даже тогда, когда клиент давно не пользуется счетом.

Комиссии Ощадбанка снова изменились. С 1 ноября 2026 года банк повысил до 150 гривен ежемесячную плату за обслуживание неактивных текущих счетов без платежной карты.

О новом тарифе банк сообщил на своем сайте, пишет издание Today.ua. Теперь комиссию могут списывать ежемесячно, даже если владелец давно не пользовался счетом и вообще забыл о нем.

Какой счет банк считает неактивным

По договору банковского обслуживания Ощадбанка счет признают неактивным, если по нему более 12 месяцев подряд не было никаких зачислений или списаний.

И не все операции возвращают счет в активный статус. Зачисление процентов на остаток, списание или начисление банковских комиссий, а также переводы через сервис «Мобильные сбережения» срок не обнуляют. То есть изменение баланса еще не значит, что счет снова считается активным.

Договор дает банку право ежемесячно взимать плату за обслуживание такого счета. Если собственных средств на нем меньше, чем нужно для оплаты комиссии, списывают только имеющийся остаток.

Например, если на счете лежит 40 гривен, за его обслуживание удержат именно эти 40 гривен. Банк не будет требовать пополнить счет до 150 гривен ради списания.

Это уже второе повышение в этом году

Ранее, с 1 августа 2026 года, Ощадбанк уже повысил ежемесячную плату за обслуживание неактивных карточных счетов со 100 до 150 гривен. Ноябрьское нововведение касается отдельного вида: текущих счетов без карты.

Что проверить владельцам старых счетов

В первую очередь стоит выяснить, какие именно счета числятся за вами в банке. Особенно если когда-то вы открывали карту или счет для разового перевода и с тех пор ими не пользовались.

В отделении или контакт-центре уточните: считается ли ваш счет неактивным, какие комиссии к нему применяются, происходили ли уже списания и какие действия вернут счету активный статус.

Как закрыть ненужный счет

Если счет больше не нужен, узнайте порядок его закрытия. Перед этим убедитесь, что на него не должны поступить выплаты или возвраты. После процедуры обязательно возьмите подтверждающий документ о закрытии.

Справку можно получить в отделении или по телефону контакт-центра Ощадбанка: 0 800 210 800.

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