С 14 ноября украинские банки снижают месячные лимиты на переводы для части предпринимателей и компаний. Для ФЛП второй и третьей групп сумму сократят втрое - с 3 млн до 1 млн гривен в месяц.

Лимиты на переводы для клиентов банков меняют с 14 ноября - и это касается не всех. Новые ограничения заработают для части предпринимателей и компаний, а обычных людей они не затронут.

Речь идет о втором этапе изменений, предусмотренном обновленной редакцией Меморандума об обеспечении прозрачности функционирования рынка платежных услуг. Документ банковское сообщество подписало еще 14 мая 2026 года.

Первый этап ограничений стартовал 14 августа, второй заработает именно 14 ноября. Тогда временные лимиты для отдельных категорий предпринимателей и компаний снизятся.

Какие лимиты будут действовать с 14 ноября

Изменения касаются месячной суммы переводов, а не одного платежа. Банки будут считать операции нарастающим итогом в течение месяца. Вот новые пороги:

ФЛП первой группы - до 400 тысяч гривен в месяц вместо нынешних 600 тысяч;

ФЛП второй и третьей групп - до 1 миллиона гривен вместо 3 миллионов;

юридические лица с признаками компаний-оболочек - до 2 миллионов гривен вместо 5 миллионов.

Именно для ФЛП второй и третьей групп сумму сокращают втрое - с 3 млн до 1 млн гривен в месяц.

Кого именно коснутся ограничения

Новые лимиты не применяются автоматически ко всем предпринимателям. Прежде всего речь идет о вновь созданных ФЛП, работающих менее полугода, о предпринимателях, которые длительное время не вели деятельность, а затем возобновили активные операции, а также о юридических лицах с признаками рискованной деятельности.

Превышение порога не означает полного запрета на перевод денег. Просто такие операции не будут проходить автоматически.

Что делать, если перевод превышает лимит

Чтобы провести платеж сверх установленной суммы, предпринимателю или компании придется предоставить банку соответствующую платежную инструкцию и документально подтвердить происхождение средств. Без этих документов крупный перевод может зависнуть.

Изменятся ли лимиты для обычных украинцев

Для физических лиц новый этап ограничений с 14 ноября ничего не меняет. Месячные лимиты на переводы с карты на карту по-прежнему зависят от уровня риска клиента и наличия документального подтверждения доходов.

В частности, для граждан без подтверждения доходов действуют такие ограничения: до 50 тысяч гривен в месяц для клиентов с высоким уровнем риска и до 100 тысяч гривен в месяц для клиентов с низким и средним уровнями риска.

Эти пороги действуют еще с 2025 года и не являются нововведением ноября. Если клиент может документально подтвердить доходы, банк может пересмотреть установленный для него лимит.

В то же время финансовый мониторинг может касаться операций независимо от их суммы. Если переводы кажутся банку нетипичными или подозрительными, финучреждение вправе запросить объяснения и документы о происхождении средств.

Особое внимание банки обращают на резкий рост поступлений, большое количество мелких платежей от разных лиц, нетипичную активность счета и искусственное дробление крупных переводов на меньшие суммы.

Поэтому украинцам, которые регулярно осуществляют значительные переводы, стоит заранее позаботиться о документах, подтверждающих источники доходов. Это поможет объяснить происхождение денег при запросе банка и избежать лишних трудностей.

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