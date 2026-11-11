Верховная Рада приняла закон, который полностью меняет систему льготного проезда в общественном транспорте. Вместо бесплатного проезда по удостоверению льготники будут получать адресную денежную помощь.

Льготы на проезд в Украине теперь будут работать иначе: Верховная Рада приняла закон № 5651-2, который заменяет бесплатный проезд по удостоверению на адресную денежную помощь. За документ проголосовали 235 народных депутатов.

Новые правила предусматривают, что для каждой поездки понадобится бумажный или электронный билет. Поездки будут фиксировать автоматизированные системы учета, а оплачивать проезд льготники смогут специальными банковскими картами.

Финансирование льгот четко разделили. Ветеранам войны проезд будет оплачивать государство, а всем остальным категориям льготников - органы местного самоуправления.

Закон вступит в силу с 1 июля 2028 года. Длительный переходный период нужен, чтобы города и общины успели подготовиться технически, а правительство - урегулировать финансирование через Бюджетный кодекс.

Кого коснется изменение

Реформа касается всех, кто сейчас ездит бесплатно по удостоверению: ветераны, пенсионеры, люди с инвалидностью и другие льготные категории. Вместо бесплатного проезда они получат деньги, которыми смогут оплачивать билеты.

Цель изменений - навести порядок в перевозках. Сегодня нет точного учета пассажиров, компенсации перевозчикам из бюджета непрозрачны, а между водителями и льготниками постоянно возникают конфликты.

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