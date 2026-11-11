В ближайшие дни в Украине будет дождливо, а на западе - холодно. В Карпатах и на Закарпатье прогнозируют мокрый снег и сильный ветер, тогда как на юге и в центре воздух прогреется до +20°.

Прогноз погоды в Украине на ближайшие дни будет дождливым и переменчивым. Синоптики Укргидрометцентра обещают сразу несколько сюрпризов: от снега в Карпатах до +20° в южных и центральных областях.

В четверг, 12 ноября, в большинстве областей пройдут умеренные дожди. В южной части страны местами ожидаются значительные осадки.

Ночная температура воздуха составит от -3 до +3°. Днем воздух прогреется до +2...+9°, а на юге - до +13°.

Теплее всего будет в пятницу, 13 ноября. Ночью синоптики обещают +3...+10°, днем - +8...+14°. На юге и местами в центре столбики термометров поднимутся до +15...+20°.

Прохладнее будет на западе: там в течение суток лишь +3...+8°. А в Карпатах и на Закарпатье прогнозируют сильные осадки в виде дождя и снега, а также порывы ветра 17-22 м/с. Температура здесь будет держаться в пределах 0...+6°.

По данным синоптиков, активная Атлантика оттесняет холодный антициклон Klaus в сторону Каспия. Из-за этого прекратится поступление арктического воздуха, а вместо этого откроются пути для теплых воздушных масс из Северной Италии и Средиземноморья.

К чему готовиться

На западе и в горах стоит позаботиться о теплой одежде и быть осторожными из-за сильного ветра. На остальной территории пригодятся зонты, ведь дожди будут идти почти каждый день.

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