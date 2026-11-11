Экономист Олег Гетман прогнозирует, что резких скачков доллара не будет: Нацбанк постепенно ослабляет гривну на 2-3 гривны в год. К концу 2029 года курс может достичь около 50 гривен за доллар.

Курс доллара в Украине на этой неделе держится возле отметки 45,5 гривны, и резких скачков валюты в ближайшее время не будет. Такой прогноз дал координатор экспертных групп Экономической экспертной платформы, ассоциированный эксперт CASE Украина Олег Гетман.

Сейчас на валютном рынке ситуация стабильная. В начале ноября доллар стоил 45,5 гривны, а больше всего валюта выросла 4 ноября, когда Нацбанк установил курс на уровне 45,66 гривны за доллар. После этого курс немного откатился, и уже 10 ноября снова вернулся к 45,5 гривны.

Почему резких скачков не будет

Как объяснил Гетман в комментарии УНН, курс сейчас фактически определяет не рынок, а Национальный банк. Регулятор работает в режиме управляемой гибкости и по сути направляет движение доллара и сглаживает колебания.

«Золотовалютные резервы НБУ около 50 млрд долларов, он может себе позволить почти все, что угодно делать с курсом. Он руководствуется только своим пониманием макроэкономической ситуации», - говорит эксперт.

Причина постепенного ослабления гривны проста: разрыв между импортом и экспортом постоянно растет. По словам Гетмана, экспорта у нас меньше, чем импорта, примерно на 50 млрд долларов в год. Этот разрыв НБУ гасит очень медленной девальвацией, а не резкими движениями.

Сколько будет стоить доллар в ближайшие годы

По прогнозу экономиста, гривна продолжит девальвировать на несколько гривен в год. В прошлом году это было около полутора гривен, в этом году будет 2-3 гривны. В следующем году курс может измениться еще на 1-2 гривны.

То есть к концу 2029 года доллар может стоить примерно 50 гривен, но не больше. «Никаких головокружительных скачков, какой-то стремительной инфляции, девальвации, ничего такого не будет, потому что НБУ полностью управляет этим процессом», - подчеркнул Гетман.

Что это значит для цен

Главная цель Нацбанка - удерживать инфляцию. Регулятор пытается держать ее в пределах 5%, и именно поэтому ослабляет гривну медленно. Это означает, что цены в магазинах будут расти постепенно, без резких скачков.

Для обычных украинцев это означает, что панически скупать доллары нет смысла: курс будет двигаться плавно, и никаких обвалов гривны не ожидается.

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