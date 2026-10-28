Аналітики пояснили, навіщо Нацбанк витрачає резерви та яким буде курс валют до кінця 2026 року.

Курс долара в Україні знову пішов угору — гривня оновила історичний мінімум щодо американської валюти. Національний банк встановив офіційний курс 45,20 гривні за долар, а євро подорожчало до 50,58 гривні.

Стримувати падіння гривні Нацбанк змушений валютними інтервенціями, витрачаючи на підтримку курсу мільярди доларів із власних резервів. Нацвалюта слабшає, але достатньо повільно, що дає змогу зберігати макрофінансову стабільність.

Фінансовий аналітик Андрій Шевчишин у коментарі виданню «Апостроф» пояснив, що ринок перейшов у новий торговий діапазон. «Ми перейшли в новий торговий діапазон 45–46 грн/$, і, швидше за все, в ньому будемо тупцювати, а Нацбанк продовжить здійснювати інтервенції в рамках структурної підтримки», — зазначив він.

Інвестиційний банкір і фінансовий аналітик Сергій Фурса додав, що до кінця 2026 року курс навряд чи буде суттєво вищим за 45 гривень за долар. Раніше очікували 46 гривень, але тепер у цьому сумніваються: у вересні інфляція в річному вимірі прискорилася до 10%, а стримування курсу — один з інструментів контролю над зростанням цін.

Курс євро залежатиме від пари євро–долар на світовому ринку. Зараз євро коштує 1,12 долара. Якщо він збережеться на цьому рівні, а долар буде по 45,5 гривні, євро в Україні коштуватиме близько 51 гривні. Якщо ж долар наблизиться до 46 гривень, а євро зміцниться до 1,14 долара, за нього даватимуть понад 52 гривні.

Де вигідніше міняти валюту

Офіційний курс НБУ — лише орієнтир: у банках і обмінниках готівковий долар зазвичай продають дорожче, а купують дешевше. Щоб не втратити на обміні, порівнюйте курси купівлі та продажу в кількох банках і пунктах обміну — різниця (спред) між ними може бути помітною. Вигідніше міняти там, де спред найменший, а ще варто уточнювати, чи діє оголошений курс для конкретної суми.

Раніше Politeka повідомляла, долар по 50 та євро по 55: чого очікувати від курсу валют.