Долар по 50 гривень може стати реальністю наприкінці 2027 року, вважає економіст із Чернівців Богдан Сторощук.

Водночас долар по 50 до завершення 2026 року фахівець вважає малоймовірним сценарієм: за його оцінкою, американська валюта може зрости до 46–47 гривень.

Про це кандидат економічних наук, доцент Чернівецького національного університету розповів виданню «Молодий буковинець». Він також пояснив, чому гривня може поступово слабшати та від чого залежатиме подальша динаміка валютного ринку.

Яким буде курс долара до кінця 2026 року

За прогнозом Богдана Сторощука, до завершення поточного року американська валюта може подорожчати до 46 гривень. За менш сприятливих економічних умов показник здатен сягнути 47 гривень.

Натомість у 2027 році тенденція до послаблення гривні, на думку фахівця, може зберегтися. Саме тоді долар по 50 гривень стане більш імовірним сценарієм.

У проєкті Державного бюджету України на 2027 рік закладено середній курс на рівні 47,1 гривні за долар. Наприкінці бюджетного періоду очікується показник близько 48,3 гривні.





Чому гривня може втрачати позиції

Однією з причин економіст називає вищу інфляцію в Україні порівняно зі США та країнами єврозони. Через воєнні витрати й економічні труднощі стримувати зростання цін складніше.

Якщо українські товари дорожчають швидше за іноземні, вітчизняним виробникам стає важче конкурувати на зовнішніх ринках. Водночас імпорт може отримувати додаткові переваги.

На валютний ринок також впливатиме міжнародна фінансова допомога. Скорочення зовнішнього фінансування або недостатність резервів Національного банку можуть посилити тиск на гривню.

Що буде з євро та заощадженнями

За оцінкою Богдана Сторощука, до кінця 2026 року євро може коштувати 52,5 гривні, а наприкінці наступного року — перевищити 55 гривень.

Проте ці цифри є прогнозом, а не гарантованим результатом. Фактичний курс залежатиме від перебігу війни, інфляції, економічної ситуації та обсягів допомоги партнерів.

Економіст не радить зберігати всі кошти лише в одній валюті. Серед можливих інструментів для розподілу заощаджень він називає банківські депозити й облігації внутрішньої державної позики (ОВДП).

Отже, долар по 50 — це прогноз на кінець 2027 року, а не очікування на найближчі місяці. До того часу ситуація залежатиме від економічних умов в Україні та обсягів міжнародної підтримки.



Джерело: Молодий Буковинець