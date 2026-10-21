Доллар по 50 гривен может стать реальностью в конце 2027 года, считает экономист из Черновцов Богдан Сторощук.

В то же время доллар по 50 до завершения 2026 специалист считает маловероятным сценарием: по его оценке, американская валюта может вырасти до 46-47 гривен.

Об этом кандидат экономических наук, доцент Черновицкого национального университета, рассказал изданию «Молодой буковинец». Он также объяснил, почему гривна может постепенно ослабевать и от чего будет зависеть дальнейшая динамика валютного рынка.

Каким будет курс доллара до конца 2026 года

По прогнозу Богдана Сторощука, к концу текущего года американская валюта может подорожать до 46 гривен. При менее благоприятных экономических условиях показатель способен достичь 47 гривен.

В 2027 году тенденция к ослаблению гривны, по мнению специалиста, может сохраниться. В это время доллар по 50 гривен станет более вероятным сценарием.

В проекте государственного бюджета Украины на 2027 год заложен средний курс на уровне 47,1 гривны за доллар. В конце бюджетного периода ожидается показатель около 48,3 грн.





Почему гривна может терять позиции

Одной из причин экономист называет более высокую инфляцию в Украине по сравнению со США и странами еврозоны. Из-за военных расходов и экономических трудностей сдерживать рост цен сложнее.

Если украинские товары дорожают быстрее иностранных, отечественным производителям становится труднее конкурировать на внешних рынках. В то же время, импорт может получать дополнительные преимущества.

На валютный рынок также влияет международная финансовая помощь. Сокращение внешнего финансирования или недостаточность резервов Национального банка могут усилить давление на гривну.

Что будет с евро и сбережениями

По оценке Богдана Сторощука, до конца 2026 евро может стоить 52,5 гривны, а в конце следующего года - превысить 55 гривен.

Однако эти цифры являются прогнозом, а не гарантированным результатом. Фактический курс будет зависеть от войны, инфляции, экономической ситуации и объемов помощи партнеров.

Экономист не рекомендует хранить все средства только в одной валюте. Среди возможных инструментов для распределения сбережений он называет банковские депозиты и облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

Следовательно, доллар по 50 – это прогноз на конец 2027 года, а не ожидания на ближайшие месяцы. До этого времени ситуация будет зависеть от экономических условий в Украине и объемов международной поддержки.



Источник: Молодой Буковинец