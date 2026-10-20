Дешевые тарифы Киевстар, Vodafone и lifecell в 2026 году стартуют от 100 грн за четыре недели.

В то же время, самые дешевые тарифы Киевстар , Vodafone и lifecell имеют разные условия: стоимость зависит от способа подключения, возраста клиента и наличия домашнего интернета.

По данным издания «На пенсии», актуальным на 17 октября 2026 года, операторы предлагают как бюджетные пакеты, так и комплексные решения с мобильной связью, домашним интернетом и телевидением.

Vodafone: мобильная связь и интернет в одном пакете

Тариф GigaCombo стоит 250 грн в месяц в течение первых шести месяцев. Затем абонплата растет до 350 грн. Предложение доступно по технической возможности подключить домашний интернет Vodafone.

Пакет включает в себя безлимитные звонки внутри сети, 500 минут на другие украинские номера и для использования в ЕС. Мобильный интернет безлимитный, но после использования 50 ГБ скорость снижается. Также предусмотрены домашний интернет до 1 Гбит/с и более 90 телеканалов.

Для тех, кому нужна только мобильная связь, есть контрактная Flexx GO за 280 грн в месяц во время переноса номера от другого оператора.

lifecell: пакет за 100 грн и специальные предложения

Самая низкая цена в подборке имеет «Лайфсет S» — 100 грн за четыре недели. Он совмещает домашний интернет и мобильную связь с 10 ГБ трафика. Подключение возможно при наличии технической возможности провести домашний интернет lifecell.

Однако звонки оплачиваются отдельно: минута разговора с украинскими номерами стоит 2 грн. Поэтому этот вариант подходит прежде всего тем, кто мало звонит по телефону.

Другое предложение – «Забота» за 190 грн в месяц для людей от 55 лет. В нее входят 20 ГБ интернета, безлимитные звонки внутри сети и 1000 минут на другие номера Украины.





Киевстар: отдельные условия для старших абонентов

Тариф «ВСЕ ВМЕСТЕ Комфорт» стоит 220 грн в месяц. Его могут подключить люди от 60 лет, а также абоненты с инвалидностью I–III группы.

Пакет предусматривает 10 ГБ мобильного интернета, безлимитные звонки на Киевстар, 100 минут на другие мобильные и городские номера, 100 SMS и домашний интернет по технической возможности подключения. Для оформления необходимо подтвердить возраст или группу инвалидности.

Как уменьшить расходы на мобильную связь

Дешевые тарифы Киевстар, Vodafone и lifecell не всегда доступны всем абонентам на одинаковых условиях. Перед оформлением следует проверить полную стоимость пакета, объем интернета, количество минут и дополнительные платежи.

Сэкономить также помогает перенос номера с сохранением телефонного номера. Операторы предлагают специальные цены для клиентов, переходящих от конкурентов. Перед сменой пакета следует уточнить срок действия скидки и сумму абонплаты по завершении акции.