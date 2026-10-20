Найдешевші тарифи Київстар, Vodafone та lifecell у 2026 році стартують від 100 грн за чотири тижні.

Водночас найдешевші тарифи Київстар, Vodafone та lifecell мають різні умови: вартість залежить від способу підключення, віку клієнта та наявності домашнього інтернету.

За даними видання «На пенсії», актуальними на 17 жовтня 2026 року, оператори пропонують як бюджетні пакети, так і комплексні рішення з мобільним зв’язком, домашнім інтернетом і телебаченням.

Vodafone: мобільний зв’язок та інтернет в одному пакеті

Тариф «GigaCombo» коштує 250 грн на місяць протягом перших шести місяців. Потім абонплата зростає до 350 грн. Пропозиція доступна за технічної можливості підключити домашній інтернет Vodafone.

Пакет включає безлімітні дзвінки всередині мережі, 500 хвилин на інші українські номери та для використання в ЄС. Мобільний інтернет безлімітний, але після використання 50 ГБ швидкість знижується. Також передбачені домашній інтернет до 1 Гбіт/с і понад 90 телеканалів.

Для тих, кому потрібен лише мобільний зв’язок, є контрактний «Flexx GO» за 280 грн на місяць під час перенесення номера від іншого оператора.

lifecell: пакет за 100 грн і спеціальні пропозиції

Найнижчу ціну в добірці має «Лайфсет S» — 100 грн за чотири тижні. Він поєднує домашній інтернет і мобільний зв’язок із 10 ГБ трафіку. Підключення можливе за наявності технічної можливості провести домашній інтернет lifecell.

Однак дзвінки оплачуються окремо: хвилина розмови з українськими номерами коштує 2 грн. Тому цей варіант підходить насамперед тим, хто мало телефонує.

Інша пропозиція — «Турбота» за 190 грн на місяць для людей від 55 років. До неї входять 20 ГБ інтернету, безлімітні дзвінки всередині мережі та 1000 хвилин на інші номери України.





Київстар: окремі умови для старших абонентів

Тариф «ВСЕ РАЗОМ Комфорт» коштує 220 грн на місяць. Його можуть підключити люди віком від 60 років, а також абоненти з інвалідністю I–III групи.

Пакет передбачає 10 ГБ мобільного інтернету, безлімітні дзвінки на Київстар, 100 хвилин на інші мобільні та міські номери, 100 SMS і домашній інтернет за технічної можливості підключення. Для оформлення потрібно підтвердити вік або групу інвалідності.

Як зменшити витрати на мобільний зв’язок

Найдешевші тарифи Київстар, Vodafone та lifecell не завжди доступні всім абонентам на однакових умовах. Перед оформленням варто перевірити повну вартість пакета, обсяг інтернету, кількість хвилин і додаткові платежі.

Заощадити також допомагає перенесення номера зі збереженням номера телефону. Оператори пропонують спеціальні ціни для клієнтів, які переходять від конкурентів. Перед зміною пакета варто уточнити термін дії знижки та суму абонплати після завершення акції.