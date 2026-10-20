Жилье по "єВідновлення": что нужно знать о покупке квартиры теперь неразрывно связано с новыми требованиями покупателей: в 2026 году украинцы оценивают квартиру не только по цене, площади и расположению, но и по тому, смогут ли в ней комфортно жить во время отключений света и отопления.
Об этом сообщает OLX, который зафиксировал заметные изменения в поведении покупателей и арендаторов жилья.
Что важно украинцам при покупке квартиры
Стоимость остается главным критерием: на нее обращают внимание 82% потенциальных покупателей. На втором месте — площадь (79%), далее идут количество комнат и район расположения (по 77%).
Характеристики самой квартиры и дома интересуют чуть меньше: планировка, ремонт и степень готовности важны для 76% опрошенных, инфраструктура и внешний вид дома — для 73%, а этаж — для 72%.
Однако самый показательный сдвиг — резкий рост спроса на автономность жилья. Резервное электроснабжение теперь учитывают 68% покупателей, тогда как год назад этот показатель составлял лишь 49%. Ровно столько же — 68% — обращают внимание на наличие автономного отопления.
Также 67% покупателей смотрят на расстояние до стратегических объектов, а 60% — на наличие укрытия в доме. Для сравнения: близость к метро важна лишь для 46% респондентов, а к центру города — для 45%. То есть безопасность и автономность вытеснили традиционные «выгоды» расположения.
«Цена и расположение остаются основными характеристиками жилья, однако сегодня люди оценивают объект гораздо шире. Важно уже не только то, сколько стоит квартира или где она расположена, но и насколько комфортно и безопасно в ней можно жить при различных обстоятельствах», — отметила руководитель сектора развития продаж OLX Недвижимость Оксана Остапчук.
Приобрести недвижимость в течение ближайшего года планируют 42% опрошенных, еще 36% рассматривают покупку в перспективе от одного до пяти лет.
Какие требования у тех, кто арендует жилье
Для арендаторов цена тоже остается ключевой — ее назвали важной 82% участников опроса. Для 68% имеют значение район и близость к общественному транспорту, а расстояние до стратегических объектов учитывают 66%.
Количество комнат и близость к работе важны для 65% тех, кто ищет аренду, планировка и ремонт — для 61%.
Отдельного внимания заслуживает резервное электроснабжение: оно важно для 60% арендаторов, тогда как площадь жилья — лишь для 59%. То есть возможность пользоваться электроприборами во время блэкаутов для части ищущих уже важнее дополнительных квадратных метров.
Остальные критерии распределились так: инфраструктура и этаж — 57%, автономное отопление и наличие укрытия — по 54%, близость к центру города и парковка — по 41%, вид из окна — 40%.
Самым популярным вариантом долгосрочной аренды остаются квартиры: их рассматривают 90% опрошенных. Дома интересуют 26% ищущих, таунхаусы — лишь 5%.
Ранее Politeka сообщала, социальное жилье в Украине: кому будут предоставлять жилье на льготных условиях.
Также Politeka сообщала, жилье для военных в Украине: Кабмин одобрил законопроект об упрощении процедуры получения.
Как сообщала Politeka, жилье для ВПЛ по "єОселе": компенсируют 70% взноса и платежи первый год.