За постановою №998 держава компенсує ВПО та жителям прифронтових територій 70% першого внеску за іпотекою "єОселя" та 70% щомісячних платежів упродовж першого року.

Пільгове житло для військових і їхніх родин за програмою "єОселя" тепер можна купити не лише в новобудові, а й на вторинному ринку — держава компенсує левову частку вартості. За постановою уряду №998 держава бере на себе 70% першого внеску за іпотекою та ще 70% щомісячних платежів упродовж першого року.

Щоб скористатися підтримкою, вартість житла не має перевищувати 2 мільйони гривень, а вік будинку — 20 років. Саме ці умови відкривають дорогу на вторинний ринок: переселенці можуть підібрати готову квартиру чи будинок, а не чекати на здачу новобудови.

Як працює компенсація 70% внеску

Механізм прописали в постанові Кабміну №998. Окрім 70% першого внеску, держава сплачує 70% щомісячних платежів протягом першого року кредитування. Додатково можна отримати компенсацію до 40 тисяч гривень на витрати з оформлення кредитного договору.

Обмеження одне, але суттєве: компенсація першого внеску не може перевищувати 30% вартості житла. Тобто якщо квартира коштує 2 мільйони гривень, держава покриє максимум 600 тисяч гривень внеску.

Які ставки діють для різних категорій

Умови "єОселі" різняться залежно від статусу позичальника. Для військовослужбовців, правоохоронців, медиків і педагогів діє пільгова ставка 3% річних. Для внутрішньо переміщених осіб — 7% протягом перших десяти років кредиту та 10% починаючи з одинадцятого року. Максимальний строк іпотеки становить 20 років.

Мінімальний перший внесок для позичальників до 25 років включно стартує від 10% вартості житла, далі він залежить від віку людини. Це базові умови програми, поверх яких і накладається компенсація за постановою №998.

Скільки людей уже скористалися

Лише в Києві проживає близько 420 тисяч внутрішньо переміщених осіб, і майже 3 600 із них уже придбали власне житло завдяки "єОселі". Державною компенсацією за постановою №998 скористалися 93 родини ВПО в столиці та ще 422 родини в Київській області.

Ці цифри озвучили представники Укрфінжитла — Євген Гейко та Іван Бушовський — на засіданні Ради ВПО при Київській міській військовій адміністрації.

Як оформити компенсацію

Право на компенсацію мають ВПО та жителі прифронтових територій, які відповідають загальним умовам "єОселі". Порядок дій такий:

обрати житло вартістю до 2 мільйонів гривень і віком до 20 років;

подати заявку на участь у програмі "єОселя" через застосунок "Дія";

укласти іпотечний договір у банку-партнері програми;

отримати компенсацію першого внеску та платежів за постановою №998 через Укрфінжитло.

Детальні умови та перелік банків-учасників опубліковані на офіційних ресурсах Укрфінжитла, а подати заявку зручно через портал "Дія".

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