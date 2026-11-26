Прогноз погоди на тиждень у Київській області з 27 листопада по 3 грудня обіцяє відчутне похолодання: максимальна денна температура становитиме лише +1°, а мінімальна опуститься до -4°, перепад за сім днів сягне 5°.

Про нову хвилю холоду у регіоні синоптики попереджали ще тиждень тому, і цього разу похолодання в Київській області триватиме всю наступну семиденку: з 27 листопада по 3 грудня денна температура опуститься до від'ємних значень, а вночі морози посиляться до -9°.

За прогнозом синоптиків Українського гідрометцентру, протягом тижня денна температура в області коливатиметься від -4° до +1°, а нічна — від -9° до -2°. Опадів синоптики не прогнозують.

У п'ятницю, 27 листопада, повітря вдень прогріється лише до +1°, вночі похолодає до -2°. Небо буде хмарним з проясненнями, опадів не очікується.

У суботу, 28 листопада, стовпчики термометрів вдень опустяться до -2°, а вночі — до -5°. Хмарність хмарна з проясненнями, без опадів.

У неділю, 29 листопада, температура вдень утримається на позначці -1°, вночі похолодає до -3°. Небо малохмарне, опадів не передбачається.

У понеділок, 30 листопада, вдень буде -2°, вночі мороз посилиться до -5°. Хмарність мінлива, опадів не прогнозують.

У вівторок, 1 грудня, похолодання досягне свого піку: вдень термометри покажуть -4°, а вночі морози посиляться до -9°. Небо малохмарне, без опадів.

У середу, 2 грудня, вдень утримається -3°, а вночі так само триматимуться морози до -9°. Хмарність малохмарна, опадів не очікується.

У четвер, 3 грудня, потепліє: вдень повітря прогріється до 0°, вночі похолодає до -7°. Небо хмарне з проясненнями, без опадів.

Отже, найтеплішим днем тижня стане п'ятниця, 27 листопада, з температурою +1° вдень, а найхолоднішим — вівторок, 1 грудня, коли вдень буде лише -4°. Перепад температур за тиждень становитиме 5°. Опадів протягом усього періоду синоптики не прогнозують.

З огляду на стійке похолодання та нічні морози до -9°, мешканцям області варто вдягатися тепліше, особливо це стосується людей похилого віку та дітей. Варто подбати про теплий верхній одяг, взуття без слизької підошви через можливу ожеледицю вночі, а також зменшити час перебування на вулиці в найхолодніші години доби.

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